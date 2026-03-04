Đại tướng Phan Văn Giang tiếp sức thanh niên Cao Bằng lên đường nhập ngũ

TPO - Sáng 4/3, tại Lễ giao nhận quân diễn ra ở điểm giao nhận quân số 3 (Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tới động viên, tiếp sức thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Cùng tham dự buổi lễ có ông Phan Thăng An - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; ông Lê Hải Hòa - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; Trung tướng Trương Mạnh Dũng - Tư lệnh Quân khu 1.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu dự Lễ giao nhận quân năm 2026 tại tỉnh Cao Bằng.

195 tân binh ở điểm giao nhận quân số 3 thuộc Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Nguyên Bình được bàn giao về các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Sư đoàn 346 và Bộ Tham mưu (Quân khu 1), Trung đoàn 852 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng).

Trong số 195 tân binh, có 32 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 43 thanh niên được bồi dưỡng nhận thức về đảng, hơn 79% có trình độ văn hóa THPT, trên 55% có sức khỏe loại 1 và loại 2.

Là một trong những thanh niên tiêu biểu viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này, tân binh Hoàng Trung Kiên (phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng) khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp một phần sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Quang cảnh Lễ giao nhận quân tại điểm giao nhận quân số 3 thuộc Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Nguyên Bình.

Năm 2026, toàn tỉnh Cao Bằng có hơn 800 thanh niên ưu tú là con em đồng bào các dân tộc lên đường nhập ngũ tại các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Sư đoàn 346 và Bộ Tham mưu (Quân khu 1), Trung đoàn 852 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng).

Số tân binh có tuổi đời từ 18-22 chiếm 96,3%; trên 41% đạt sức khỏe loại 1 và loại 2; hơn 76% có trình độ văn hóa THPT; có 2 tân binh là đảng viên; 108 tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 40,8% tân binh đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 99,5% tân binh là con em các dân tộc Tày, Nùng, Sán Chỉ, Mông, Dao, Lô Lô.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là việc phối hợp hiệp đồng giữa các địa phương và đơn vị, sáng nay, đồng loạt các điểm giao nhận quân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã giao quân đủ 100% cho các đơn vị. Lễ giao nhận quân tại các địa phương thuộc tỉnh Cao Bằng diễn ra trang nghiêm, bảo đảm nhanh gọn, an toàn tuyệt đối.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tặng hoa đại diện các đơn vị nhận quân.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa động viên thanh niên tỉnh Cao Bằng trước giờ lên đường nhập ngũ.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng - Tư lệnh Quân khu 1, động viên thanh niên Cao Bằng lên đường nhập ngũ.