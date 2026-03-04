Gần 4.000 thanh niên Quảng Ngãi hăng hái lên đường nhập ngũ

TPO - Năm nay toàn tỉnh Quảng Ngãi có 3.935 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, quân đội là 3.400 thanh niên (đơn vị thuộc Bộ là 1.865 thanh niên; đơn vị thuộc Quân khu là 1.535 thanh niên) và công an là 535 thanh niên.

Ngày 4/3, tại điểm giao nhận quân số 3, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự, cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và đông đảo người thân của các tân binh.

Năm nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 9 điểm giao quân cho 13 đầu mối đơn vị nhận quân. Trong tổng số 3.935 thanh niên nhập ngũ, có 3.400 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự (1.865 thanh niên giao cho các đơn vị thuộc Bộ; 1.535 thanh niên giao cho các đơn vị thuộc Quân khu) và công an là 535 thanh niên.

Các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, chất lượng tân binh năm 2026 được nâng lên rõ rệt. Các thanh niên nhập ngũ có độ tuổi từ 18 đến 26, trong đó tuổi 19 chiếm hơn 35%. Tỉ lệ sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 60%. Trình độ học vấn cũng có chuyển biến tích cực với 7% đại học, 8% cao đẳng, 0,67% trung cấp. Tỷ lệ Đảng viên đạt 0,73%; đoàn viên thanh niên chiếm hơn 99%.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, nhiều công dân đã tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự, nâng cao ý thức phấn đấu trở thành sĩ quan trong môi trường quân đội, công an góp phần làm rạng danh, tô thắm thêm truyền thống của quê hương Quảng Ngãi anh hùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân.

“Tham gia nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân; là niềm vinh dự, tự hào của các tân binh. Tôi tin tưởng, các tân binh sẽ được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật; nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đó chính là món quà tinh thần quý giá dành cho quê hương, gia đình và những người thân ở quê nhà”, ông Giang bày tỏ.

Nghi thức gióng trống, thắp đuốc truyền thống.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam động viên tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị, các đơn vị nhận quân cần quan tâm rèn luyện, giúp đỡ, tạo điều kiện để các tân binh hoàn thành nghĩa vụ, trở thành những người “vừa hồng vừa chuyên”. Các đơn vị, địa phương cũng cần thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, giúp đỡ các gia đình quân nhân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tạo động lực để con em mình yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời chăm lo, giải quyết việc làm cho quân nhân khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương...

Các tân binh bước qua cầu vinh quang lên xe về đơn vị nhận nhiệm vụ.

Sau nghi thức gióng trống, thắp đuốc truyền thống, các đại biểu đã tặng hoa, động viên tân binh trước giờ lên đường. Trong sắc xanh quân phục còn mới, từng thanh niên chỉnh tề hàng ngũ, bước qua cầu vinh quang lên xe về đơn vị nhận nhiệm vụ trong không khí chia tay đầy bịn rịn, những tràng vẫy tay chào tạm biệt đầy lưu luyến của gia đình, người thân.

Những cái bắt tay đầy lưu luyến của người thân.

Tân binh Nguyễn Duy Phát (trú phường Cẩm Thành) bộc bạch, "không có sự trưởng thành nào mà không kinh qua rèn luyện, không có vinh quang nào mà không trải qua gian khổ, em tin rằng, môi trường quân ngũ sẽ là nơi thử thách ý chí, rèn luyện bản lĩnh, hun đúc tinh thần đồng đội, tính kỷ luật, trách nhiệm phụng sự đối với Tổ quốc."

Cặp song sinh ở Đà Nẵng rèn sức nhiều tháng để được nhập ngũ

Trong đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố Đà Nẵng năm nay, hai anh em Hoàng, Huy cùng viết đơn xung phong tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Hai anh em song sinh Hoàng, Huy cùng nhập ngũ là niềm tự hào của gia đình.

Hai em chia sẻ, từ khi còn nhỏ, cả hai rất ngưỡng mộ những chiến sĩ bộ đội, công an. Cùng với truyền thống cách mạng của gia đình, ước mơ được đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang của hai anh em ngày một lớn dần. Suốt những năm học cấp 3, Hoàng và Huy chú tâm học tập, đặc biệt là môn Lịch sử và Văn học để nắm chắc kiến thức lịch sử, văn hoá, hun đúc tình yêu quê hương đất nước cho bản thân mình.

Khi học xong, Huy có dự định thi vào trường quân sự, nhưng ước mơ đành dang dở vì sức khỏe không đạt. Không nản chí, cả Hoàng và Huy không thi trường khác mà cùng nhau rèn sức đợi ngày tuyển chọn nhập ngũ.

“Hai anh em cố gắng tập luyện suốt nhiều tháng trời để tăng cân, đảm bảo sức khỏe tự tin thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Em rất vui vì cả hai đều đã trúng tuyển”, Huy chia sẻ. Huy còn nói thêm, từ nhỏ đã nghe kể về bà cố ruột, người đã đi theo cách mạng, yêu nước nồng nàn nên Huy muốn bước tiếp con đường đó để phụng sự Tổ quốc.

Những ngày này, bố mẹ, ông bà và người thân của Hoàng và Huy không khỏi nao nức, tự hào khi gia đình có cặp song sinh chuẩn bị nhập ngũ. Ông Trương Thanh Sơn - bố của hai em kể, khi biết nguyện vọng của Hoàng và Huy, gia đình hoàn toàn ủng hộ và vui mừng vì các con suy nghĩ chín chắn, ý thức được nghĩa vụ với quê hương, đất nước. Ông cũng mong môi trường quân ngũ sẽ trui rèn các con thành những thanh niên vững vàng, ý chí, sống có lý tưởng.