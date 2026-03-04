Đảng viên Gen Z dân tộc Cờ Lao viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ công an nhân dân

TPO - Tạm gác lại những dự định lập thân, lập nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học, Xú Sín Phương (SN 2002), dân tộc Cờ Lao, ở xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân (CAND) với mong muốn được rèn luyện, cống hiến sức trẻ vì sự bình yên của quê hương.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê còn nhiều khó khăn, Phương thấu hiểu những vất vả của bà con nơi mình sinh sống. Thôn Tả Chải, xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang là địa bàn miền núi, đời sống của một bộ phận người dân còn phụ thuộc vào sản xuất nông – lâm nghiệp, điều kiện phát triển kinh tế chưa đồng đều.

Là người con của đồng bào dân tộc Cờ Lao, một trong những dân tộc thiểu số rất ít người, Phương luôn ý thức rõ trách nhiệm phải nỗ lực học tập, rèn luyện để vươn lên, góp phần thay đổi cuộc sống nơi quê nhà.

Tốt nghiệp Trường Đại học Thái Nguyên loại khá, trước mắt Phương là nhiều cơ hội việc làm cùng những dự định tương lai. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn con đường phát triển cá nhân ngay sau khi ra trường, nam thanh niên 22 tuổi quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND.

Xú Sín Phương (bên phải) cùng Lèng Xín Hợp nhận bằng giấy khen của UBND xã Tân Tiến.

Là đảng viên trẻ, Phương cho biết bản thân luôn tự nhắc mình phải sống có trách nhiệm hơn, không chỉ với gia đình mà còn với cộng đồng. Chia sẻ với Tiền Phong trước giờ lên đường, Phương nói: “Gia đình em rất động viên. Em nghĩ người trẻ phải có khát vọng cống hiến. Quê em còn nhiều khó khăn, bà con còn vất vả lắm. Em muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, trưởng thành hơn và góp một phần nhỏ bé của mình cho quê hương, đất nước”.

Theo Phương, quyết định này không phải là sự bồng bột nhất thời mà là kết quả của quá trình suy nghĩ nghiêm túc. Với anh, tham gia nghĩa vụ CAND không chỉ là thực hiện trách nhiệm công dân mà còn là cơ hội để học hỏi, trau dồi bản lĩnh, ý chí phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đó cũng là cách để một đảng viên trẻ thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu.

Theo UBND xã Tân Tiến, năm 2026 địa phương có 19 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ CAND. Các tân binh đều đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa.

Trường hợp của Xú Sín Phương được đánh giá là tấm gương tiêu biểu, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ vùng cao.

Ngoài Phương, trên địa bàn còn có Lèng Xín Hợp (thôn 7, Tà Lẻng) cũng viết đơn xin tham gia nghĩa vụ CAND. Dù hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ cùng chung một lý tưởng, một khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Để kịp thời động viên, UBND xã Tân Tiến đã trao giấy khen cho các thanh niên tiêu biểu trước ngày lên đường. Việc khen thưởng không chỉ ghi nhận ý thức tự giác, lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng cống hiến của các cá nhân, mà còn góp phần lan tỏa phong trào thanh niên tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ CAND trên địa bàn.

Sự lựa chọn của Phương và Hợp không chỉ là câu chuyện riêng của một cá nhân, mà còn là minh chứng cho khát vọng vươn lên và tinh thần trách nhiệm của thanh niên hôm nay. Từ vùng đất còn nhiều gian khó, những người trẻ như Phương, Hợp đang viết tiếp câu chuyện đẹp về lòng yêu nước, về ý chí cống hiến và niềm tin vào tương lai.