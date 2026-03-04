Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tiễn thanh niên TPHCM lên đường nhập ngũ

Đại diện cho các tân binh lên đường nhập ngũ đợt này, thanh niên Đào Mạnh Bình chia sẻ, từ bao đời nay, dân tộc Việt Nam ta luôn nêu cao truyền thống yêu nước, đoàn kết, kiên cường, bất khuất, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Lịch sử hào hùng của dân tộc đã ghi dấu những lớp lớp thế hệ cha anh “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, để hôm nay đất nước được hòa bình, phát triển, Nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

“Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được thụ hưởng thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã phải đánh đổi bằng xương máu, bằng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình. Hôm nay, khi Tổ quốc gọi tên, khi Đảng, Nhà nước và Nhân dân gửi trọn niềm tin vào thế hệ trẻ, chúng tôi ý thức sâu sắc: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an không chỉ là trách nhiệm của công dân, mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng, là danh dự và niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam” - tân binh Đào Mạnh Bình bày tỏ.