Giới trẻ

Google News

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tiễn thanh niên TPHCM lên đường nhập ngũ

Hương Chi

TPO - Sáng 4/3, Lễ giao nhận quân tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 – Phú Lợi (TPHCM) năm 2026 diễn ra sôi nổi với gần 1.500 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ.

tp-bd.jpg
tp-bt.jpg
Các đại biểu dự Lễ giao quân tại Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Phú Lợi (TPHCM). Tham dự buổi lễ có ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em; ông Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM (Quân khu 7); anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM...
tp-bt-0.jpg
Tân binh Đào Mạnh Bình đại diện gần 1.500 thanh niên phát biểu tại buổi lễ
minh.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao vòng nguyệt quế, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.
tp-bt-16.jpg
tp-bt-2.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà thăm hỏi, động viên tân binh.
tp-bt-6.jpg
Các tân binh được trao vòng nguyệt quế
tp-bt-02.jpg
tp-bt-3.jpg
tp-bt-1.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang﻿ trao vòng nguyệt quế và tặng hoa các thanh niên lên đường nhập ngũ.
tp-bt-12.jpg
tp-bt-13.jpg
Chị Trang động viên các thanh niên nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
tp-bt-14.jpg
tp-bt-10.jpg
Anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM trao vòng nguyệt quế cho các tân binh﻿.
tp-bt-11.jpg
Bà Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Khánh (nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương) trao vòng nguyệt quế, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.
tp-bt-01.jpg
tp-bt-9.jpg
tp-bt-8.jpg
Tuổi trẻ TPHCM hăng hái lên đường nhập ngũ.
tp-bt-7.jpg
tp-bt-4.jpg
tp-bt-15.jpg
Đông đảo người dân đến tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ

Đại diện cho các tân binh lên đường nhập ngũ đợt này, thanh niên Đào Mạnh Bình chia sẻ, từ bao đời nay, dân tộc Việt Nam ta luôn nêu cao truyền thống yêu nước, đoàn kết, kiên cường, bất khuất, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Lịch sử hào hùng của dân tộc đã ghi dấu những lớp lớp thế hệ cha anh “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, để hôm nay đất nước được hòa bình, phát triển, Nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

“Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được thụ hưởng thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã phải đánh đổi bằng xương máu, bằng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình. Hôm nay, khi Tổ quốc gọi tên, khi Đảng, Nhà nước và Nhân dân gửi trọn niềm tin vào thế hệ trẻ, chúng tôi ý thức sâu sắc: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an không chỉ là trách nhiệm của công dân, mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng, là danh dự và niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam” - tân binh Đào Mạnh Bình bày tỏ.

Hương Chi
#tân binh #Giao quân #TPHCM #Nhập ngũ #Thanh niên #Quân đội #Tổ quốc #tân binh #Bí thư Thành Đoàn TPHCM #Chị Nguyễn Phạm Duy Trang

