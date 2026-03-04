Nhiều cử nhân, kỹ sư trẻ Tây Ninh, 1 đảng viên Côn Đảo lên đường nhập ngũ

TPO - Sáng 4/3, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự đặc khu Côn Đảo tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026. Dự lễ có ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Cũng sáng cùng ngày, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026 tại điểm số 5 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Bến Lức, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tặng hoa động viên chiến sĩ mới

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên Côn Đảo.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng các thanh niên lên đường nhập ngũ sẽ phát huy truyền thống quê hương, truyền thống của Thành phố vinh dự được mang tên Bác Hồ kính yêu, nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, môi trường mới; không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến tài năng của mình, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc thành quả phát triển của thành phố và đất nước.

Bí thư đặc khu Côn Đảo Lê Hoàng Hải động viên chiến sĩ mới lên đường làm nhiệm vụ

Ông Đặng Minh Thông cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, chăm lo đời sống để các chiến sĩ yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2026, đặc khu Côn Đảo được TPHCM giao chỉ tiêu gọi 10 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 5 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Nhờ thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đặc khu Côn Đảo đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Các thanh niên nhập ngũ trong năm 2026 tại đặc khu Côn Đảo có tuổi đời trung bình từ 18 đến 26 tuổi. 100% tân binh đều đạt yêu cầu về sức khỏe, phẩm chất đạo đức và trình độ văn hóa đúng theo tiêu chuẩn; 100% tân binh là đoàn viên, trong đó có 1 đảng viên. Có 8/10 tân binh (chiếm tỉ lệ 80%) có trình độ cao đẳng, đại học

Sau lễ giao quân, 10 tân binh của đặc khu Côn Đảo sẽ lên tàu về đất liền để bàn giao cho Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026. Trước đó, đặc khu Côn Đảo cũng đã bàn giao 5 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân cho Công an thành phố theo đúng thời gian và chỉ tiêu được giao.

Tây Ninh: Nhiều cử nhân, kỹ sư trẻ lên đường nhập ngũ

Sáng 4/3, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026 tại điểm số 5 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Bến Lức, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Đến dự buổi lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh;...

Các đại biểu tham gia lễ giao nhận quân tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: T.Trung

Năm 2026, công tác tuyển quân của tỉnh được triển khai theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các cơ quan quân sự tham mưu chặt chẽ cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyển quân đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai và minh bạch.

Theo đó, toàn tỉnh có 4.442 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó 3.650 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 792 thanh niên tham gia Công an nhân dân. Điểm nổi bật của mùa tuyển quân năm nay là sự góp mặt của 72 đảng viên trẻ, cùng tỉ lệ thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 30,39%. Ngoài ra, hơn 69% tân binh đạt sức khỏe loại 1 và loại 2, cho thấy chất lượng nguồn nhân lực nhập ngũ ngày càng được nâng cao.

Năm 2026, toàn tỉnh Tây Ninh có 4.442 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Ảnh: T.Trung

Trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân, hình ảnh những thanh niên Tây Ninh gác lại kế hoạch cá nhân hay công việc để khoác lên mình màu áo lính đã tạo nên nhiều khoảnh khắc xúc động.

Tân binh Nguyễn Phú Quý (xã Mỹ Thạnh) tốt nghiệp Trường Cao đẳng Long An chuyên ngành điện công nghiệp. Dù có thể làm việc đúng chuyên môn, Quý vẫn tình nguyện nhập ngũ và được phân về Lữ đoàn 98 - đơn vị tác chiến điện tử công nghệ cao.

Quý kỳ vọng kiến thức về điện - điện tử được học trên giảng đường sẽ giúp anh nhanh chóng thích nghi với môi trường quân đội, đặc biệt trong lĩnh vực tác chiến điện tử hiện đại. “Gia đình em có truyền thống cách mạng. Ông bà từng tham gia dân quân, thanh niên xung phong; cậu em là bộ đội từng làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Chính truyền thống đó tiếp thêm động lực để em tình nguyện nhập ngũ”, Quý chia sẻ.

Nhiều tri thức trẻ tỉnh Tây Ninh hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: T.Trung

Cùng chung tinh thần đó, tân binh Công an nhân dân Nguyễn Văn Minh Thuận (phường Khánh Hậu) cho biết anh vừa tốt nghiệp Đại học Công nghiệp TPHCM. Dù đang có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, Thuận vẫn quyết định tạm gác con đường sự nghiệp để lên đường thực hiện nghĩa vụ.

Ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đánh trống mở hội giao quân. Ảnh: T.Trung

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh việc lên đường bảo vệ Tổ quốc không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Môi trường quân đội và công an là “trường học lớn” giúp thế hệ trẻ rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí kỷ luật và tác phong công nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: T.Trung

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để các chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.