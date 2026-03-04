Địa phương, gia đình chăm lo cho các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ

TPO - Đến hội trại gặp gỡ và động viên con trai, bà Huỳnh Thị Cẩm Tú (ngụ khu phố 1, phường Long Phước) mong con vào môi trường quân đội phải tuân thủ kỷ cương kỷ luật và biết chia sẻ cùng bạn bè, đồng đội. “Tôi muốn cháu có tinh thần đoàn kết, học hỏi các bạn trong môi trường mới để trở thành một thanh niên khôn khéo, đạo đức, biết kính trên, nhường dưới”, bà Tú bày tỏ.

Chiều 3/3, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Long Phước tổ chức chương trình Hội trại Tòng quân năm 2026 nhằm tạo sân chơi vui tươi, sôi nổi và thiết thực chăm lo, động viên thanh niên trúng tuyển sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Tham gia hội trại có 38 thanh niên là những công dân đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) và nghĩa vụ công an nhân dân (CAND) năm 2026. Trong số này, có 1 đảng viên, 2 cán bộ Đoàn khu phố trúng tuyển và một số bạn tình nguyện nhập ngũ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Phước Lê Minh Khoa (thứ 3 từ phải qua) trao hoa cám ơn các đoàn thể chính trị - xã hội phường tham gia công tác tổ chức hội trại.

﻿ Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu khai mạc hội trại, ông Đặng Thanh Bình – Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Phước nói đây là dịp để tuổi trẻ phường lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp nối chặng đường lịch sử hào hùng của thế hệ trẻ.

“Hội trại Tòng quân” là sân chơi bổ ích để các bạn đoàn viên, thanh niên có cơ hội giao lưu, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng thanh niên trúng tuyển NVQS, nghĩa vụ CAND với nhau. “Thông qua các hoạt động sôi nổi, thiết thực, hội trại cũng là dịp giáo dục truyền thống hào hùng của dân tộc, truyền thống đấu tranh anh dũng của thế hệ cha anh đi trước, củng cố nhận thức và lòng tự hào dân tộc, xây dựng ý thức trách nhiệm cho thanh niên nói chung và đặc biệt là thanh niên trúng tuyển”, ông Bình nói.

Các bạn đoàn viên thanh niên đón nhận những món quà thiết yếu tại hội trại.

Bạn trẻ được cắt tóc trước khi vào quân ngũ.

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Đoàn Võ Thiên Duyên cho biết đây là năm đầu tiên cấp phường tổ chức hội trại tòng quân và điều này cũng mới và lạ đối với các cô chú và các bạn thanh niên ở khu phố. Dù vậy, từ cấp ủy chi bộ, các đoàn thể cho đến các bạn đoàn viên thanh niên đã hết sức hăng hái, phấn khởi, cùng dốc sức với nhau để tổ chức một hội trại ý nghĩa, mang tinh thần đoàn kết, ấm áp nhất cho các bạn trẻ.

“Chứng kiến thanh niên trúng tuyển NVQS hoạt động từ sáng đến giờ, chúng tôi thấy các bạn tỏ tinh thần vui tươi, phấn khởi”, chị Thiên Duyên chia sẻ.

Có mặt tại hội trại tòng quân, gần 40 thanh niên ưu tú của phường các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương cùng các cô bác, đoàn viên khu phố và cả người thân trong gia đình chăm lo chu đáo, tận tình từ những vật phẩm, đồ dùng cá nhân thiết yếu đến việc chăm chút cho “giao diện” bề ngoài. Các bạn trẻ cũng nhận những món quà lưu niệm, món ăn và tham gia các trò chơi vận động để tăng cường mối giao lưu, đoàn kết trước khi lên đường nhập ngũ.

Trong đêm hội tòng quân tối cùng ngày, các bạn trẻ có dịp ôn lại truyền thống và vun đắp lý tưởng chính trị làm hành trang trong hành trình quân ngũ sắp tới.

Là một trong những cán bộ Đoàn lên đường tòng quân dịp này, bạn Phạm Tiến Triển cho biết rất vui khi bản thân sắp bước vào môi trường quân ngũ và có dịp phục vụ đất nước.

“Trong thời gian quân ngũ, tôi sẽ cố gắng rèn luyện kỷ luật cũng như ý chí, vươn lên trong cuộc sống”, Triển nói. Nam thanh niên cũng nhìn nhận việc được tin tưởng giao nhiệm vụ làm Bí thư Chi đoàn khu phố thời gian qua sẽ là hành trang và kỹ năng tốt để áp dụng vào quá trình trong quân ngũ một cách hiệu quả.

Tiến Triển hân hoan trước ngày lên đường vào quân ngũ.

Bà Huỳnh Thị Cẩm Tú cùng con trai út đến động viên con trai lớn của mình.

Bà Cẩm Tú tranh thủ chăm sóc con trai.

Hai anh em thực hiện động tác chào điều lệnh.

Các bạn trẻ hăng hái tham gia các trò chơi vận động trong hội trại tòng quân.

Các cô chú ở địa phương thăm hỏi, dặn dò tân binh khi đến môi trường quân ngũ.

Các bạn trẻ được quan tâm, chăm lo tận tình tại hội trại.

Các thanh niên trúng tuyển NVQS có dịp gặp gỡ, trao đổi thân tình với nhau trước ngày vào quân ngũ.

Trước đó, địa phương và các bạn trẻ đã thi công, trang trí các tiểu trại thật ấn tượng.

Ban Tổ chức hội trại đã chấm điểm các tiểu trại.

Các tiểu trại đều mang tên những vị tiền bối cách mạng.

Tân binh dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh trước ngày nhập ngũ

Cùng ngày, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định tổ chức và cùng đoàn đại biểu thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026 tham gia lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, trước khi lên đường nhập ngũ.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính và đầy tự hào của tuổi trẻ địa phương trong những ngày đầu xuân mới, hòa trong không khí cùng thanh niên cả nước hăng hái chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Lãnh đạo và các thanh niên trúng tuyển NVQS, nghĩa vụ CAND phường Tân Định dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, các lãnh đạo phường cùng 41 thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm nay đã thành kính dâng lên Bác những đóa hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc – người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Kết thúc Lễ dâng hoa, đoàn đại biểu đã đến Trường Cao đẳng Nghề TPHCM để tham dự các hoạt động của Hội trại tòng quân của địa phương.

Thanh niên Tân Định sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Ông Lê Đức Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tặng quà các thanh niên.

Lãnh đạo phường động viên, tặng quà thanh niên, tiếp thêm động lực tinh thần để các bạn lên đường làm nghĩa vụ vinh quang với Tổ quốc﻿.