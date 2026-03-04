Tạm gác ước mơ trên bục giảng, cô gái Mường lên đường thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân

Hơn 5.400 thanh niên ưu tú Đắk Lắk lên đường nhập ngũ
Sáng 4/3, hòa trong không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân, 102 xã - phường của tỉnh Đắk Lắk đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026, tiễn 5.449 thanh niên ưu tú lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, 4.600 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 849 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.
Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm nay không chỉ bảo đảm đủ chỉ tiêu mà còn ghi nhận bước nâng cao rõ rệt về chất lượng chính trị, trình độ học vấn và sức khỏe của tân binh.
Tại điểm giao quân số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Tuy Hòa (sân vận động phường Tuy Hòa), 553 thanh niên của 6 địa phương (phường Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Kiến, Đông Hòa, Hòa Hiệp và xã Hòa Xuân) được bàn giao cho các đơn vị nhận quân trong không khí trang nghiêm, xúc động.
Ngay từ sáng sớm, khu vực sân vận động rợp cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Người thân, bạn bè có mặt đông đủ để tiễn các tân binh. Những cái bắt tay thật chặt, những lời dặn dò ân cần xen lẫn niềm tự hào tạo nên không khí vừa trang nghiêm vừa ấm áp nghĩa tình.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, lễ giao nhận quân là ngày hội lớn của tuổi trẻ và toàn dân, thể hiện sâu sắc truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân đối với Tổ quốc”.
Bà An tin tưởng 553 thanh niên hôm nay và hàng nghìn thanh niên toàn tỉnh sẽ phát huy truyền thống quê hương anh hùng, nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, công an; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Mang niềm tin của buôn làng, vững bước vào quân đội
Mùa giao quân năm nay, Khu vực phòng thủ 1 - Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng có 15 đảng viên lên đường nhập ngũ. Nhiều năm nay, phong trào thanh niên tình nguyện tòng quân tại huyện Đam Rông cũ (thuộc Khu vực phòng thủ 1 - Đức Trọng, nơi hơn 65% dân số là đồng bào DTTS) vẫn diễn ra sôi nổi và duy trì ổn định.
Là đảng viên trẻ người DTTS duy nhất nhập ngũ ở khu vực, Dơng Jri Y Bình (21 tuổi, dân tộc M’Nông, trú xã Đam Rông 3) chia sẻ, bản thân là đảng viên trẻ người DTTS nên càng phải gương mẫu đi đầu.
Theo Bình, nhiều năm qua bộ đội luôn sát cánh cùng buôn làng trong dân vận, khắc phục thiên tai và hỗ trợ phát triển kinh tế. Vì thế, khi Tổ quốc gọi em xác định đó không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm chính trị của người đảng viên. "Em mang theo niềm tin của bà con để vào quân ngũ, quyết tâm rèn luyện thật tốt, để không phụ sự kỳ vọng của buôn làng", Bình nói.
Tại xã Hiệp Thạnh, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhiều thanh niên là đảng viên trẻ, trong đó có đảng viên người DTTS tình nguyện viết đơn nhập ngũ. "Vào Đảng năm 2023 là dấu mốc quan trọng để em xác định rõ con đường lý tưởng của mình", Rơ Nai Prong Hoàng (24 tuổi, dân tộc K’Ho, trú xã Hiệp Thạnh) chia sẻ trước ngày lên đường nhập ngũ.
Hoàng cho hay, bản thân được rèn luyện trong môi trường Quân đội không chỉ là niềm vinh dự mà còn là tự hào của gia đình và buôn làng. "Đó vừa là trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, quê hương, vừa là cơ hội để em trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm, sau này trở về phát triển kinh tế, góp sức cho địa phương", Hoàng nói.
Ngoài Bình và Hoàng, tại xã Sơn Điền, K’Điển (23 tuổi, đảng viên trẻ người K’Ho) duy nhất nhập ngũ đợt này cũng thể hiện quyết tâm cao trước ngày lên đường. "Dù là người dân tộc nào, hoàn cảnh ra sao, chúng tôi đều là những đảng viên trẻ mang theo niềm tin của buôn làng vào môi trường quân đội. Vì vậy, ai cũng chung một quyết tâm học tập tốt, huấn luyện giỏi để phụng sự Tổ quốc", K’Điển chia sẻ và nhấn mạnh trách nhiệm tiên phong của người đảng viên trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Thượng tá Bùi Quốc - Chính ủy Ban Chỉ huy Quân sự Khu vực phòng thủ 3 - Bảo Lâm cho biết, tất cả đảng viên trẻ nhập ngũ đợt này đều tình nguyện viết đơn, nhiều người là đảng viên DTTS gốc Tây Nguyên. Đây là minh chứng cho "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc trên địa bàn.