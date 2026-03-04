Tạm gác ước mơ trên bục giảng, cô gái Mường lên đường thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân

TPO - Trong không khí trang nghiêm của ngày hội tòng quân, hàng nghìn thanh niên ưu tú các tỉnh Tây Nguyên hăng hái lên đường nhập ngũ, mang theo niềm tin, khát vọng cống hiến và quyết tâm tiếp bước truyền thống cha anh, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Sáng 4/3, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ giao nhận quân﻿ tại 14 điểm, tiễn gần 5.700 đoàn viên, thanh niên ưu tú của quê hương lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

﻿Ảnh: Trương Định

Tham gia buổi lễ tại điểm giao nhận quân số 2 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông (phường Quy Nhơn) có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai biểu dương 368 đoàn viên, thanh niên ưu tú của 6 xã, phường tại điểm giao nhận quân số 2 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương anh hùng và nghiêm chỉnh chấp hành quyết định gọi nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân 2026, đảm bảo quân số và thời gian quy định.

Những cái ôm chia tay người thân trước giờ lên đường thực hiện nghĩa vụ.

Dõi theo con với ánh mắt đầy yêu thương xen lẫn tự hào, bà Lê Thị Tích (áo xanh, bên phải) - mẹ của tân binh Nguyễn Lê Thành chia sẻ, vắng con trong nhà cũng buồn, nhưng vì nghĩa vụ với Tổ quốc﻿ nên gia đình rất tự hào. Trước đó, anh trai của Thành cũng vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về.

Thay mặt các đoàn viên, thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, tân binh Nguyễn Anh Khoa (phường Quy Nhơn) bày tỏ, vô cùng vinh dự và tự hào﻿ khi được đứng trong hàng ngũ những công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc thắp đuốc truyền thống, tiếp lửa thanh niên trước giờ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường tiếp bước truyền thống cha anh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ﻿.

Các đoàn viên, thanh niên ưu tú bước qua cầu vinh quang.

Theo chỉ tiêu được giao, năm 2026, tỉnh Gia Lai tuyển chọn trên 5.697 công dân; trong đó 4.950 công dân nhập ngũ vào quân đội và 747 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Trước ngày hội tòng quân, các cấp, các ngành và địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thăm hỏi, động viên, tiếp thêm động lực cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Thăm tặng quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Sáng 4/3, trong không khí rộn ràng ngày hội tòng quân, thanh niên tỉnh Lâm Đồng cũng nô nức lên đường nhập ngũ.

Năm 2026, toàn tỉnh Lâm Đồng được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 4.607 công dân nhập ngũ, trong đó có 3.700 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 907 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Nổi bật trong những tấm gương lên đường nhập ngũ năm nay là câu chuyện của Đinh Thị Trang, cô gái dân tộc Mường vừa tốt nghiệp ngành Giáo dục Tiểu học. Tạm gác lại ước mơ đứng trên bục giảng﻿, Trang lên đường thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân.

Trang chia sẻ, thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân vừa là trách nhiệm của tuổi trẻ, vừa là cơ hội rèn luyện trong môi trường kỷ luật, chính quy. Dù huấn luyện khắc nghiệt, cô vẫn sẵn sàng đón nhận thử thách.

Ông Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa, quà động viên công dân lên đường nhập ngũ﻿.

Thanh niên tỉnh Lâm Đồng hăng hái lên đường làm nghĩa vụ.

Hơn 5.400 thanh niên ưu tú Đắk Lắk lên đường nhập ngũ Sáng 4/3, hòa trong không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân, 102 xã - phường của tỉnh Đắk Lắk đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026, tiễn 5.449 thanh niên ưu tú lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, 4.600 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 849 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm nay không chỉ bảo đảm đủ chỉ tiêu mà còn ghi nhận bước nâng cao rõ rệt về chất lượng chính trị, trình độ học vấn và sức khỏe của tân binh. Bà Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Tại điểm giao quân số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Tuy Hòa (sân vận động phường Tuy Hòa), 553 thanh niên của 6 địa phương (phường Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Kiến, Đông Hòa, Hòa Hiệp và xã Hòa Xuân) được bàn giao cho các đơn vị nhận quân trong không khí trang nghiêm, xúc động. Ngay từ sáng sớm, khu vực sân vận động rợp cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Người thân, bạn bè có mặt đông đủ để tiễn các tân binh. Những cái bắt tay thật chặt, những lời dặn dò ân cần xen lẫn niềm tự hào tạo nên không khí vừa trang nghiêm vừa ấm áp nghĩa tình. Thanh niên Đắk Lắk hăng hái lên đường nhập ngũ. Phát biểu tại buổi lễ, bà Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, lễ giao nhận quân là ngày hội lớn của tuổi trẻ và toàn dân, thể hiện sâu sắc truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân đối với Tổ quốc”. Bà An tin tưởng 553 thanh niên hôm nay và hàng nghìn thanh niên toàn tỉnh sẽ phát huy truyền thống quê hương anh hùng, nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, công an; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Mang niềm tin của buôn làng, vững bước vào quân đội

Mùa giao quân năm nay, Khu vực phòng thủ 1 - Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng có 15 đảng viên lên đường nhập ngũ. Nhiều năm nay, phong trào thanh niên tình nguyện tòng quân tại huyện Đam Rông cũ (thuộc Khu vực phòng thủ 1 - Đức Trọng, nơi hơn 65% dân số là đồng bào DTTS) vẫn diễn ra sôi nổi và duy trì ổn định.

Là đảng viên trẻ người DTTS duy nhất nhập ngũ ở khu vực, Dơng Jri Y Bình (21 tuổi, dân tộc M’Nông, trú xã Đam Rông 3) chia sẻ, bản thân là đảng viên trẻ người DTTS nên càng phải gương mẫu đi đầu.

Đảng viên Dơng Jri Y Bình (thứ 3 từ trái qua) nhận quyết định gọi nhập ngũ.

Theo Bình, nhiều năm qua bộ đội luôn sát cánh cùng buôn làng trong dân vận, khắc phục thiên tai và hỗ trợ phát triển kinh tế. Vì thế, khi Tổ quốc gọi em xác định đó không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm chính trị của người đảng viên. "Em mang theo niềm tin của bà con để vào quân ngũ, quyết tâm rèn luyện thật tốt, để không phụ sự kỳ vọng của buôn làng", Bình nói.

Tại xã Hiệp Thạnh, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhiều thanh niên là đảng viên trẻ, trong đó có đảng viên người DTTS tình nguyện viết đơn nhập ngũ. "Vào Đảng năm 2023 là dấu mốc quan trọng để em xác định rõ con đường lý tưởng của mình", Rơ Nai Prong Hoàng (24 tuổi, dân tộc K’Ho, trú xã Hiệp Thạnh) chia sẻ trước ngày lên đường nhập ngũ.

Thanh niên DTTS xã Sơn Điền vui vẻ trước ngày nhập ngũ.

Hoàng cho hay, bản thân được rèn luyện trong môi trường Quân đội không chỉ là niềm vinh dự mà còn là tự hào của gia đình và buôn làng. "Đó vừa là trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, quê hương, vừa là cơ hội để em trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm, sau này trở về phát triển kinh tế, góp sức cho địa phương", Hoàng nói.

Ngoài Bình và Hoàng, tại xã Sơn Điền, K’Điển (23 tuổi, đảng viên trẻ người K’Ho) duy nhất nhập ngũ đợt này cũng thể hiện quyết tâm cao trước ngày lên đường. "Dù là người dân tộc nào, hoàn cảnh ra sao, chúng tôi đều là những đảng viên trẻ mang theo niềm tin của buôn làng vào môi trường quân đội. Vì vậy, ai cũng chung một quyết tâm học tập tốt, huấn luyện giỏi để phụng sự Tổ quốc", K’Điển chia sẻ và nhấn mạnh trách nhiệm tiên phong của người đảng viên trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ban CHQS Khu vực phòng thủ 3 - Bảo Lâm thăm hỏi, động viên thanh niên nhập ngũ.

Thượng tá Bùi Quốc - Chính ủy Ban Chỉ huy Quân sự Khu vực phòng thủ 3 - Bảo Lâm cho biết, tất cả đảng viên trẻ nhập ngũ đợt này đều tình nguyện viết đơn, nhiều người là đảng viên DTTS gốc Tây Nguyên. Đây là minh chứng cho "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc trên địa bàn.