Thanh niên Đất Tổ, xứ Tuyên rộn ràng ngày hội tòng quân

TPO - Sáng 4/3, hòa chung khí thế Ngày hội tòng quân trên cả nước, các địa phương thuộc hai tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026, tiễn những người con ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Video: Lễ giao nhận quân tại điểm số 1, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Tại Phú Thọ, buổi lễ diễn ra trang nghiêm tại các điểm giao quân. Dự tại điểm giao nhận quân số 1 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên, phường Vĩnh Phúc) có Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Năm 2026, Phú Thọ được giao tuyển chọn 6.095 công dân, bàn giao cho 33 đơn vị nhận quân. 100% thanh niên nhập ngũ bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn, sức khỏe loại 1 và 2 đạt gần 70%, có 141 công dân là đảng viên, 303 công dân trình độ đại học, cao đẳng, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 71,4%. Thanh niên là con em đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 38,9%, hơn 1.900 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

﻿ Ông Phạm Đại Dương tặng hoa, động viên lực lượng và các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đại Dương nhấn mạnh, thanh niên luôn là lực lượng xung kích của cách mạng. Trên quê hương Đất Tổ Vua Hùng, mỗi người con càng thêm tự hào, khắc ghi lời căn dặn của Hồ Chí Minh: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Ông tin tưởng các tân binh sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, ý chí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” dù ở bất cứ cương vị nào.

Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam bắt tay, tặng hoa động viên thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ.

Bắt tay động viên từng thanh niên trước giờ lên đường, Thượng tướng Lê Quang Minh chúc các tân binh “chân cứng, đá mềm”, phát huy sức trẻ, xứng đáng với niềm tin yêu của quê hương. Tân binh Nguyễn Mạnh Khánh, phường Vĩnh Phúc bày tỏ quyết tâm nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ, nỗ lực học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Một số hình ảnh tại các điểm giao nhận quân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Cùng thời điểm, tại Tuyên Quang, lễ giao nhận quân năm 2026 được tổ chức đồng loạt tại nhiều điểm. Ở điểm giao nhận quân số 05, Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ 5 (Yên Sơn), ông Hầu A Lềnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Quân khu 2, Công an tỉnh và các sở, ngành đã dự, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang tiễn các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại điểm giao nhận quân số 04 (Quảng trường xã Yên Minh), đồng chí Phan Huy Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh cùng lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện các đơn vị nhận quân đã trực tiếp tiễn thanh niên lên đường.

Ông Phan Huy Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa động viên các tân binh.

Ở điểm giao nhận quân số 02 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Vị Xuyên), ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự lễ, động viên chiến sĩ trẻ trước giờ xuất quân.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh động viên các chiến sĩ trẻ trước giờ lên đường.

Ngày hội tòng quân tại hai địa phương diễn ra trong không khí phấn khởi, an toàn, đúng quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.