Kiểm điểm nhân viên bảo vệ cầm cờ lao xuống biển ngăn du khách tắm lúc sóng to gió lớn

TPO - Lực lượng chức năng Nghệ An yêu cầu nhân viên bảo vệ bãi biển Cửa Lò kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau vụ cầm cờ lao xuống biển ngăn du khách tắm, dẫn tới xô xát.

Ngày 5/6, lãnh đạo Trung tâm Cứu hộ và Phòng chống thiên tai TP Vinh (Nghệ An) cho biết, liên quan đến sự việc nhân viên bảo vệ bãi biển Cửa Lò cầm cờ lao xuống biển ngăn du khách tắm, dẫn tới xô xát gây xôn xao dư luận, đơn vị đã yêu cầu viết bản tường trình, phân tích đúng sai và rút kinh nghiệm.

Cũng theo lãnh đạo trung tâm, nam nhân viên lao ra biển ngăn cản du khách tắm là người có nhiều năm làm việc, có kinh nghiệm và từng tham gia cứu sống nhiều trường hợp đuối nước.

Hành động của nhân viên bảo vệ ngăn cản du khách xuất phát từ ý thức đảm bảo an toàn trong thời điểm biển động mạnh, sóng lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước. Tuy nhiên, cách hành xử và tương tác với du khách của nhân viên chưa phù hợp, gây phản cảm và bức xúc trong dư luận.

Trước đó, vào ngày 26/5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhân viên bảo vệ bãi biển Cửa Lò mặc áo cam, cầm cờ đỏ, chạy xuống ngăn cản một nhóm du khách đang có ý định xuống biển khi sóng lớn. Hai bên đã có lời qua tiếng lại, thậm chí xảy ra xô xát trước sự can thiệp của những người xung quanh.

Thời điểm xảy ra sự việc, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, biển động mạnh, gió to, sóng lớn, lực lượng trực tại bờ biển đã liên tục kêu gọi du khách lên bờ để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên một số người vẫn phớt lờ hiệu lệnh, tiếp tục bơi ra xa.

Clip sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã gây tranh cãi. Trong khi nhiều ý kiến bày tỏ sự thông cảm với nhiệm vụ đảm bảo an toàn của lực lượng bảo vệ, không ít người lại cho rằng cách tiếp cận và giao tiếp của nhân viên còn thiếu mềm mỏng, dễ gây hiểu lầm và phản ứng ngược.