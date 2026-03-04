Lý do tỷ giá tăng liên tiếp

TPO - Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, do tình hình căng thẳng diễn ra tại khu vực Trung Đông nên trong 3 ngày đầu tuần này tỷ giá có xu hướng tăng lên. Đến trưa 4/3, tỷ giá bình quân trên kênh liên ngân hàng là 26.220 đồng/USD, vẫn thấp hơn so với cuối năm 2025.

Lãi suất cho vay mới đang có xu hướng giảm

Chiều 4/3, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Phạm Thanh Hà - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - đã trao đổi về định hướng chính sách tiền tệ, tỷ giá trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, xung đột địa chính trị tại Trung Đông diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo NHNN cho biết, từ cuối năm 2025, đầu 2026, kinh tế thế giới đã có nhiều biến động phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà. Ảnh: Như Ý.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, cơ quan này đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời triển khai các giải pháp phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

"Lãi suất trên thị trường cơ bản ổn định, biến động theo quan hệ cung cầu, lãi suất các khoản cho vay mới vẫn đang có xu hướng giảm so với năm 2025", ông Hà cho hay.

Theo đó, tín dụng tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, tính đến ngày 26/2, quy mô tín dụng hệ thống ngân hàng đã đạt 18,86 triệu tỷ đồng, tăng 1,4% so với cuối năm 2025, tăng 20,15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về tỷ giá, ông cho biết, tỷ giá USD/VNĐ đầu năm nay diễn biến linh hoạt với điều kiện thị trường, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

Tính đến cuối tháng 2, tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng ở mức 26.044 đồng/USD, giảm khoảng 0,94% so với cuối năm 2025.

Tuy nhiên, lãnh đạo NHNN nhìn nhận, do tình hình căng thẳng diễn ra tại khu vực Trung Đông nên trong 3 ngày đầu tuần này tỷ giá có xu hướng tăng lên. "Đến trưa nay, tỷ giá bình quân trên kênh liên ngân hàng là 26.220 đồng/USD, vẫn thấp hơn so với cuối năm 2025", ông Hà thông tin.

Kiểm soát chặt tín dụng ở các lĩnh vực rủi ro

Cũng theo đại diện NHNN, diễn biến leo thang căng thẳng, xung đột quân sự ở khu vực Trung Đông đã khiến giá dầu tăng cao, tăng 8-13% trong những ngày gần đây, đã tạo áp lực tới lạm phát và kỳ vọng lạm phát toàn cầu.

Hiện các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, bao gồm cả Mỹ, được dự báo thắt chặt hơn trong việc hạ lãi suất. Thậm chí, có ngân hàng trung ương đã phát tín hiệu xem xét tăng lãi suất điều hành trong tháng 3, để ứng phó với lạm phát. Chính những biến động này đã tạo áp lực lên việc điều hành tỷ giá, lãi suất trong nước.

NHNN khẳng định sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế khác, với mục tiêu ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Phó Thống đốc cũng cho biết NHNN sẽ tiếp tục điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng công khai lãi suất cho vay.

Về tỷ giá, NHNN sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định tỷ giá và đảm bảo hoạt động thông suốt của thị trường; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ưu tiên những lĩnh vực là động lực của tăng trưởng kinh tế, kiểm soát chặt chẽ tín dụng ở các lĩnh vực rủi ro...