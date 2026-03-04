EVNCPC sẵn sàng cấp điện an toàn, liên tục phục vụ bầu cử

Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

EVNCPC nhìn nhận, bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, do đó công tác đảm bảo cung cấp điện được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử (15/3/2026).

Đơn vị đã yêu cầu các Công ty Điện lực (CTĐL) thành viên khẩn trương tổng hợp số lượng các địa điểm bỏ phiếu, kiểm phiếu trên địa bàn quản lý, báo cáo về Tổng công ty trước ngày 06/3/2026 và lập lịch trực lãnh đạo tại trụ sở Tổng công ty Điện lực miền Trung trong thời gian 14/3-16/03/2026 để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

EVNCPC quyết tâm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong đợt bầu cử.

Đồng thời, EVNCPC cũng yêu cầu các đơn vị lập và hoàn thiện phương án đảm bảo cung cấp điện chi tiết đến từng khu vực trọng yếu; bố trí lịch trực lãnh đạo, lực lượng điều độ, vận hành, sửa chữa và các phòng ban liên quan; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện, nguồn điện dự phòng, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh. Trong thời gian diễn ra bầu cử, các đơn vị không thực hiện công việc trên lưới có cắt điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải theo dõi sát sao tình hình vận hành hệ thống điện thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp đầy tải, quá tải đường dây và trạm biến áp. Đối với các đường dây 110kV mang tải từ 90% trở lên, Điều độ viên phân phối phải báo ngay cho Điều độ viên miền để phối hợp xử lý, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục.

Các Công ty điện lực thành viên phải theo dõi sát sao tình hình vận hành hệ thống điện thuộc phạm vi quản lý.

Chế độ thông tin, báo cáo được tăng cường trong toàn Tổng công ty. Trong thời gian từ ngày 14/3 đến ngày 16/3/2026, các ca trực điều độ tại CTĐL phải thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình trực về EVNCPC đối với tình hình vận hành hệ thống điện; các sự cố phải ngừng, giảm cung cấp điện (nếu có); tình hình an toàn lao động, bảo vệ an toàn, phòng chống cháy nổ; đồng thời báo cáo ngay Lãnh đạo Tổng công ty và bộ phận trực sản xuất EVNCPC khi phát hiện hiện tượng bất thường hoặc sự cố lưới điện thuộc phạm vi quản lý để được chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Ông Trần Văn Gia, Phó Tổng giám đốc EVNCPC nhấn mạnh: “Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị phương án cấp điện cụ thể đến từng địa điểm bỏ phiếu, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, tăng cường kiểm tra, giám sát vận hành hệ thống điện. EVNCPC quyết tâm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, không để xảy ra sự cố chủ quan, góp phần vào thành công của ngày hội toàn dân”.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và tinh thần trách nhiệm cao, EVNCPC sẵn sàng đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, phục vụ tốt nhất cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn.