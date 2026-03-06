Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng

TPO - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 1,14% so với tháng 1, nguyên nhân chính là giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ giao thông tăng, do nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân cao trong dịp Tết.

Cục Thống kê cho biết, trong mức tăng 1,14% của CPI tháng 2, các nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính đều tăng giá.

Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất 2,02% (tác động làm CPI chung tăng 0,72 điểm phần trăm). Nhu cầu tiêu dùng gạo và các mặt hàng lương thực chế biến tăng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; nhu cầu dự trữ, chuẩn bị lễ Tết tại nhiều địa phương gia tăng cùng với chi phí lưu thông, vận chuyển tăng trong giai đoạn cao điểm Tết.

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,36% chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán và chi phí dịch vụ liên quan tăng, tập trung ở những mặt hàng: Hoa, cây cảnh, xem phim, ca nhạc…

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,3%. Trong đó, nhóm đồ trang sức tăng 8,23% theo giá vàng trong nước; dịch vụ cắt tóc, gội đầu tăng 4,27% do nhu cầu làm đẹp dịp cuối năm tăng cao.

Nhóm giao thông tăng 1,23% làm CPI chung tăng 0,12 điểm phần trăm. Chỉ số giá xăng tăng 1,95%, chỉ số giá dầu diesel tăng 6,34%; giá vận tải hành khách bằng đường hàng không, đường bộ, taxi, xe buýt, dịch vụ giao nhận hành lý và hành lý ký đều tăng.

Các nhóm đồ uống và thuốc; thiết bị và đồ dùng gia đình; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; may mặc, mũ nón, giày dép; thuốc và dịch vụ y tế; giáo dục thông tin và truyền thông đều tăng giá.

Lạm phát cơ bản tháng 2 tăng 0,82% so với tháng trước, tăng 3,74% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân hai tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 3,47% so với năm trước, cao hơn mức tăng 2,94% của CPI bình quân chung.

Giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 28/2, giá vàng thế giới bình quân ở mức 5.023,09 USD/ounce, tăng 6,12% so với tháng trước do nhu cầu của các nhà đầu tư tiếp tục gia tăng trong bối cảnh các bất ổn kinh tế và địa chính trị kéo dài, đặc biệt là căng thẳng thương mại và lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt làm tăng sức hấp dẫn của vàng đối với nhà đầu tư, qua đó đẩy đà tăng của giá vàng trong tháng. Trong nước, nhu cầu mua sắm vàng lấy may trong ngày Thần Tài sau Tết Nguyên đán tăng góp phần làm chỉ số giá vàng tháng 2 tăng 11,42% so với tháng trước; tăng 88,42% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 28/2, chỉ số giá đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 97,31 điểm, giảm 0,81% so với tháng trước chủ yếu do đồng USD suy yếu tương đối khi một số đồng tiền chủ chốt phục hồi trở lại. Bên cạnh đó, tâm lý thị trường ổn định hơn và xu hướng phân bổ lại dòng vốn đầu tư sang các khu vực khác làm giảm nhu cầu nắm giữ USD trong ngắn hạn, qua đó khiến chỉ số USD trong tháng giảm.

Trong nước, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 2 giảm 0,89% so với tháng trước; tăng 2,31% so với cùng kỳ năm trước.