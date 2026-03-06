Doanh nghiệp đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy du lịch Lâm Đồng

Tại cuộc gặp mặt doanh nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch Xuân Bính Ngọ 2026, nhiều doanh nghiệp đã đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết vùng, qua đó thúc đẩy du lịch Lâm Đồng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Hàng loạt lễ hội, giải thể thao lớn sẽ diễn ra

Chiều 5/3, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình Gặp mặt doanh nghiệp lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch Xuân Bính Ngọ 2026. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng hơn 150 doanh nghiệp.

Toàn cảnh cuộc gặp mặt.

Tại cuộc gặp mặt, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết: Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu bứt phá trong thu hút du khách, phấn đấu đưa Lâm Đồng vào nhóm 5 địa phương có lượng khách lớn nhất cả nước. Dự kiến tổng lượt khách đạt khoảng 25,8 triệu lượt, trong đó khách quốc tế khoảng 1,58 triệu lượt; doanh thu du lịch ước đạt 71.500 tỷ đồng.

Trong đó, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động lễ hội, du lịch đáng chú ý như: Festival Hoa Đà Lạt – Lâm Đồng lần thứ XI (cuối năm 2026), Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần III, Festival Âm nhạc quốc tế Langbiang 2026, Lễ hội Cầu ngư tại Dinh Vạn Thủy Tú, Lễ hội Nghinh Ông, Lễ hội Dinh Thầy Thím, Lễ hội Katê…

Trong lĩnh vực thể thao, năm 2026 tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động vốn là thế mạnh của địa phương thu hút nhiều du khách như: giải Dalat Ultra Trail 2026 (siêu marathon địa hình), giải Vietnam Festival 3 môn thể thao địa hình (bơi – đạp – chạy), giải chạy Di Linh Outdoor Festival 2026, Prenn Trail Summit 2026, giải chạy LamDong Trail 2026, giải Dalat Music Night Run 2026…

Ông Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng thông tin tại cuộc gặp mặt.

Trong giai đoạn cao điểm du lịch hè, tỉnh Lâm Đồng cũng có nhiều hoạt động như công bố quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040; khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch mới; hội nghị xúc tiến, liên kết phát triển du lịch giữa các khu vực, mục tiêu mở rộng thị trường khách, tăng liên kết vùng và phát triển sản phẩm du lịch.

Doanh nghiệp hiến kế

Tại cuộc gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp thiết thực để thúc đẩy phát triển ngành du lịch. Đơn cử, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Chủ điểm du lịch Puppy Farm Đà Lạt đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm đến công tác đào tạo và giáo dục những người làm du lịch chuyên nghiệp, văn minh lịch sự...

Các doanh nghiệp đến từ phía Tây Lâm Đồng (tỉnh Đắk Nông cũ) cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh tháo gỡ tình trạng nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong xây dựng cơ sở hạ tầng do chồng lấn quy hoạch khoáng sản...

Đại diện doanh nghiệp bày tỏ quan điểm tại cuộc gặp mặt.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác đóng góp nhiều ý kiến để đẩy mạnh kết nối nội vùng, như tuyến Mũi Né - Đà Lạt, Mũi Né - Tà Đùng; muốn du khách nước ngoài khám phá, trải nghiệm trong ngày phải khẩn trương nâng cấp tuyến quốc lộ 28 nối Phan Thiết - Gia Nghĩa. Cùng với đó, các doanh nghiệp mong muốn tỉnh và các sở ngành đẩy nhanh cải tạo, nâng cấp tuyến đường qua Mũi Né; tạo điều kiện xây dựng homestay đón du khách.

Kết luận cuộc gặp mặt, ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết sau khi hợp nhất, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, hội tụ đủ miền núi, vùng biển, biên giới, hải đảo cùng nền văn hóa đa dạng của nhiều dân tộc, tạo lợi thế lớn để phát triển văn hóa, thể thao và đặc biệt là du lịch.

Lâm Đồng đón gần 1 triệu du khách dịp Tết Bính Ngọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ngành du lịch năm 2025; đồng thời đề nghị ngành văn hóa - thể thao - du lịch khai thác tốt bản sắc văn hóa đa dạng của tỉnh và yêu cầu Sở Xây dựng đẩy nhanh nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối các khu vực, tạo điều kiện thu hút du khách.