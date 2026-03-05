UAV bay giám sát, vận chuyển hàng hóa tại Lễ hội Du lịch Chùa Hương

TPO - Hai loại UAV được đưa vào bay thử tại Chùa Hương, trong đó một loại có chức năng giám sát, quan sát từ trên cao, còn một loại được sử dụng cho mục đích vận chuyển hàng hóa từ bến thuyền vào các điểm di tích.

Ngày 5/3, chính quyền xã Hương Sơn (TP Hà Nội) phối hợp với Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và Sản xuất (Tecapro – Bộ Quốc phòng) tổ chức bay thực nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý và tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026.

Tại buổi thực nghiệm, Công ty Tecapro đã triển khai các chuyến bay thử bằng thiết bị UAV do Nhà máy Z113 (Bộ Quốc phòng) sản xuất. Các thiết bị được thử tải với trọng lượng khoảng 5kg trên lộ trình bay dài khoảng 1km.

Hai loại UAV được đưa vào bay thử gồm: DJI Matrice 4T và UAV 50. Trong đó, UAV DJI Matrice 4T được sử dụng với chức năng giám sát, quan sát từ trên cao nhằm phục vụ công tác quản lý địa bàn, theo dõi tình hình lễ hội. Trong khi đó, UAV 50 được sử dụng cho mục đích thử nghiệm vận chuyển hàng hóa thực tế.

Các chuyến bay được triển khai ở trần bay khoảng 180m, thực hiện thử tải hàng hóa hai chiều từ khu vực bến thuyền Hang Vò vào các vị trí được chỉ định trong quần thể lễ hội. Hoạt động bay diễn ra an toàn, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo các yêu cầu về an ninh, an toàn hàng không.

Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Tecapro cho biết, việc tổ chức bay thực nghiệm lần đầu tại khu vực Chùa Hương có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để nghiên cứu và triển khai các bước tiếp theo trong việc đưa UAV vào phục vụ công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Theo ông Thắng, kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy việc ứng dụng UAV trong hoạt động quản lý và điều hành Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 là hoàn toàn khả thi. “Các thiết bị UAV hiện nay có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như giám sát địa bàn, vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ quản lý trật tự và an ninh. Đối với những địa bàn có diện tích rộng, trải dài và địa hình phức tạp như xã Hương Sơn, UAV có thể hỗ trợ rất hiệu quả cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý”, Đại tá Nguyễn Tiến Thắng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, UAV còn có thể giúp tăng cường khả năng quan sát từ trên cao, hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện sớm các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức lễ hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho du khách.

Theo tính toán, UAV có thể vận chuyển hàng hóa với tải trọng lớn, tối đa lên tới khoảng 100kg mỗi chuyến. Thời gian bay từ điểm cất cánh đến vị trí chỉ định chỉ khoảng 5 phút, giúp giảm đáng kể thời gian và nhân lực so với phương thức vận chuyển truyền thống hiện nay.

Tại buổi làm việc, ông Trần Đức Hải, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn đánh giá cao hiệu quả của hoạt động thử nghiệm cũng như năng lực của các thiết bị bay do Công ty Tecapro triển khai.

Theo ông Hải, khu vực tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương có địa bàn rộng, trải dài với nhiều khu vực núi rừng và hệ thống di tích phân bố trên diện tích lớn. Trong khi đó, các phương tiện và giải pháp quản lý hiện nay vẫn chủ yếu dựa trên phương thức truyền thống, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh việc quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn, chính quyền xã còn quản lý diện tích rừng lên tới hàng nghìn hecta. Do đó, việc ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là thiết bị bay không người lái, sẽ hỗ trợ rất hiệu quả cho địa phương trong công tác quản lý địa bàn.

Ông Trần Đức Hải cho rằng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của người dân và các hộ kinh doanh trong khu vực lễ hội là rất lớn, trong khi việc vận chuyển rác thải ra khu vực tập kết vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong những thời điểm cao điểm khi lượng du khách tăng mạnh, tình trạng quá tải tại một số khu vực vẫn có thể xảy ra.

“Việc đưa UAV vào hỗ trợ công tác quản lý và vận hành tại khu di tích là rất cần thiết và hứa hẹn mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, để triển khai lâu dài, cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá đầy đủ hiệu quả thực tế cũng như bài toán kinh tế, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương”, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn nhấn mạnh.