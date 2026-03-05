Đẩy mạnh ghi hình, xử phạt nguội các vi phạm liên quan hành lang an toàn đường sắt

TPO - Hàng trăm trường hợp lấn chiếm, mở lối đi tự phát, phá hàng rào bảo vệ dọc tuyến đường sắt Bắc – Nam qua TP.HCM đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Lực lượng Cảnh sát giao thông cho biết đã xử lý hơn 600 trường hợp vi phạm, đồng thời cảnh báo tình trạng tái diễn ở nhiều khu dân cư.

Chiều 5/3, tại cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế – xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (PC08), Công an TP.HCM đã thông tin về tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt và các giải pháp chấn chỉnh trong thời gian tới.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình, tuyến đường sắt Bắc – Nam đi qua địa bàn TP.HCM có chiều dài khoảng 23,6 km, chạy qua 10 phường, với 4 cầu đường sắt, 5 ga đang khai thác và 35 đường ngang hợp pháp có nhân viên gác chắn. Trong đó có 6 đường ngang được lắp đặt hệ thống cảnh báo và cần chắn tự động. Khu vực ga Sài Gòn và ga Sóng Thần là những điểm trọng yếu, tập trung đông người, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm như trộm cắp, lừa đảo, vận chuyển hàng hóa trái phép.

Tuy nhiên, dọc tuyến đường sắt này đang xuất hiện nhiều hành vi vi phạm hành lang an toàn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông. Người dân tự ý phá dỡ hàng rào bảo vệ, mở lối đi trái phép, lấn chiếm đất hành lang để buôn bán, trồng cây, phơi đồ hoặc xây dựng công trình tạm.

“Chỉ tính từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông TP.HCM đã kiểm tra và xử lý khoảng 600 trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường sắt. Ngoài ra, hệ thống camera giám sát cũng ghi nhận hơn 300 trường hợp vi phạm khác” - Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho hay.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông đường sắt. Ảnh minh họa

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện nhiều điểm vi phạm tập trung tại các khu vực đông dân cư dọc tuyến đường sắt. Một số vị trí phát sinh vi phạm hành lang đường sắt được ghi nhận tại các mốc km 1713+50, km 1713+950; km 1707+823; km 1707+853; km 1710+800; km 1711+50… với các hành vi chủ yếu như phá hàng rào, mở lối đi dân sinh trái phép và lấn chiếm đất hành lang để kinh doanh, sinh hoạt.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã phối hợp xử lý hai vị trí lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt tại km 1705+500 và km 1707+175 – khu vực có nhiều hộ dân sinh sống sát tuyến đường sắt. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các lối đi tự phát này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao, đặc biệt khi người dân chủ quan băng qua đường sắt trong điều kiện thiếu quan sát hoặc khi tàu đang di chuyển với tốc độ lớn.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Phòng Cảnh sát giao thông TP.HCM đã tham mưu Công an TP.HCM triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi có tuyến đường sắt đi qua tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như dừng đỗ xe trong phạm vi hành lang an toàn, tự ý mở lối đi qua đường sắt.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ đẩy mạnh áp dụng hình thức ghi hình, xử phạt nguội đối với các vi phạm liên quan đến hành lang an toàn đường sắt. Công tác tuyên truyền, vận động người dân sinh sống dọc tuyến đường sắt cũng sẽ được tăng cường nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Đối với các trường hợp vi phạm đã được nhắc nhở nhưng vẫn tái diễn, lực lượng chức năng sẽ phối hợp chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm theo đúng quy định.

Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng đề xuất lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt có lưu lượng phương tiện lớn hoặc thường xuyên xảy ra vi phạm. Đồng thời, phối hợp với ngành đường sắt kiểm tra, khảo sát hệ thống hạ tầng dọc tuyến, đặc biệt là những đoạn hành lang bảo vệ an toàn bị xuống cấp, hư hỏng để kịp thời sửa chữa, khắc phục.