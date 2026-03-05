Đẩy nhanh tiến độ cao tốc TPHCM - Mộc Bài cùng các dự án trọng điểm

TPO - TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, đường Vành đai 4 TP.HCM và mở rộng các tuyến đường cửa ngõ nhằm tăng cường kết nối liên vùng, giảm áp lực giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài có chiều dài 51 km, gồm 24,7 km đi qua địa phận TPHCM và 26,3 km qua tỉnh Tây Ninh. Tuyến bắt đầu từ điểm kết nối với vành đai 3 tại xã Phú Hòa Đông, TPHCM và kết thúc tại nút giao quốc lộ 22, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 7 km).

Tổng mức đầu tư dự án là 19.617 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước tham gia 9.674 tỷ đồng (chiếm 49,31%), gồm vốn Trung ương khoảng 2.872 tỷ đồng và vốn ngân sách TPHCM 6.802 tỷ đồng. Phần vốn do nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án PPP thu xếp là 9.943 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu khoảng 1.491 tỷ đồng (tương đương 15% tổng mức đầu tư).

Theo kế hoạch, dự án được chia thành 4 dự án thành phần, gồm xây dựng tuyến cao tốc theo hợp đồng BOT, xây dựng đường gom - cầu vượt dân sinh, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Phối cảnh nút giao cao tốc TPHCM - Mộc Bài với đường Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: Ban Giao thông TPHCM

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) cho biết, vào ngày 19/12/2025, gói thầu XL02 (thi công xây lắp cầu vượt Tỉnh lộ 8) thuộc dự án thành phần 2 - đầu tư xây dựng đường gom dân sinh và cầu vượt ngang cao tốc đã được khởi công.

Hiện nhà thầu đang triển khai khoan bổ sung khảo sát địa chất, thí nghiệm cọc xi măng - đất tại các khu vực nền đất yếu, đồng thời xây dựng lán trại, tập kết thiết bị và máy móc thi công đại trà từ cuối tháng 2/2026 tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, gồm cọc khoan nhồi và nền đường dẫn đầu cầu.

Đối với hai gói thầu còn lại của dự án thành phần 2 (XL 01 và XL 03), cuối tháng 1/2026, Sở Xây dựng TPHCM đã có thông báo thẩm định sau thiết kế cơ sở. Hiện Ban Giao thông đang tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán để triển khai công tác đấu thầu theo quy định. Dự kiến hai gói thầu này sẽ được khởi công lần lượt trong tháng 3 và tháng 4/2026.

Về công tác giải phóng mặt bằng, tại TPHCM đã chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 1.709/2.121 trường hợp, đạt 80,58%, với số tiền khoảng 4.296/5.404 tỷ đồng (đạt 79,49%, chưa bao gồm chi phí tạm cư). Thành phố cũng đã thực hiện bàn giao mặt bằng đợt 1 với 1.254 trường hợp, tương đương khoảng 59%.

Tại tỉnh Tây Ninh, địa phương đã chi trả bồi thường khoảng 2.726,5/3.051,3 tỷ đồng, đạt 89,4%. Chiều dài tuyến đã bàn giao mặt bằng đạt 24,55 km/26,38 km, tương đương 93%.

Đối với phần lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tuyến chính theo hợp đồng BOT, công tác khảo sát quan tâm của các nhà đầu tư đã hoàn thành. UBND TPHCM đã ban hành văn bản số 1318 ngày 25/2/2026 chấp thuận hình thức lựa chọn nhà đầu tư cho dự án.

Hiện Ban Giao thông đang khẩn trương lập và hoàn thiện hồ sơ mời thầu, đồng thời rà soát các nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện hợp đồng dự án nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý trước khi triển khai các bước tiếp theo. Sau khi hoàn tất việc lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng theo quy định, nhà đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để khởi công dự án trong tháng 4/2026.

Khi hoàn thành và dự kiến đưa vào khai thác vào cuối tháng 12/2027, cao tốc TPHCM – Mộc Bài được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 22, rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) xuống còn khoảng 1 giờ. Đồng thời, tuyến đường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương giữa TPHCM với Campuchia, tạo động lực phát triển cho khu vực Tây Bắc TPHCM và tỉnh Tây Ninh, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ.