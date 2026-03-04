Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cảnh sát cứu nam thanh niên nhảy cầu, bị cuốn trôi trên sông Sài Gòn

Nguyễn Dũng
TPO - Một nam thanh niên nhảy cầu, đang bám vào đám lục bình trôi trên sông Sài Gòn đã may mắn được lực lượng cứu hộ TPHCM giải cứu thành công.

Clip lực lượng cứu hộ tiếp cận nam thanh niên trôi sông.

Sáng 4/3, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TPHCM cho biết, đơn vị đã kịp thời cứu sống một nam thanh niên nhảy xuống sông Sài Gòn tại khu vực cầu Phú Long, phường Lái Thiêu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 15 phút ngày 3/3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 30 nhận tin báo từ Công an phường Lái Thiêu về việc có người nhảy cầu Phú Long xuống sông Sài Gòn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị khẩn trương điều động 1 xe chuyên dụng, 1 cano cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường; đồng thời đề nghị Đội Công tác Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (cơ sở 1) chi viện thêm 1 xe chỉ huy, 1 xe phương tiện cùng 12 cán bộ, chiến sĩ để phối hợp triển khai nhiệm vụ.

646683692-122164005248902769-5013055534390099762-n.jpg
Nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ.

Lực lượng cứu nạn phát hiện nạn nhân đang bám vào đám lục bình trôi trên sông. Ngay lập tức, tổ công tác thả phao cứu sinh từ trên cầu và sử dụng cano tiếp cận, đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

646713288-122164005662902769-5551705337042523107-n.jpg
Hình ảnh nạn nhân bám phao cứu sinh.

Danh tính nạn nhân được xác định là L.T.X. (SN 2005, thường trú tại phường Dĩ An, TPHCM). Sau khi sơ cứu, lực lượng chức năng đã bàn giao nạn nhân cho Công an phường Lái Thiêu tiếp tục xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
#cứu hộ #sông Sài Gòn #nam thanh niên #giải cứu #cứu nạn #Cảnh sát PCCC và CNCH TPHCM #cầu Phú Long #Công an phường Lái Thiêu #Đội Chữa cháy và Cứu nạn

