Ông Phan Trung Bá được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai

Kỳ họp do ông Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành.
Dự kỳ họp có ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Kết quả, ông Phan Trung Bá, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trúng cử với 100% số phiếu tán thành của các đại biểu có mặt.
Phát biểu tại kỳ họp, ông Vũ Quỳnh Khánh chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đồng thời đề nghị trên cương vị mới, ông Phan Trung Bá tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng sự tin tưởng của đại biểu và cử tri trong tỉnh.
HĐND tỉnh Lào Cai cũng đề nghị UBND tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Phan Trung Bá theo quy định.
Ông Phan Trung Bá sinh năm 1973; quê quán xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng; Lý luận chính trị: Cao cấp.
Trước khi làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai, ông Bá từng giữ các chức Phó trưởng tiểu ban chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai; Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.