Bộ Xây dựng: Bất động sản 2026 sẽ ‘sôi động trong sự thận trọng’

TPO - “Thị trường bất động sản năm 2026 được dự báo sẽ “sôi động trong sự thận trọng”, với phân khúc căn hộ và nhà ở phục vụ nhu cầu trực tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt”, đại diện Bộ Xây dựng nói.

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 4/3, ông Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), đã trao đổi, thông tin với báo chí về thị trường bất động sản trong năm 2026, sau các nỗ lực tháo gỡ khó khăn về pháp lý cho các dự án.

Ông Hà Quang Hưng. Ảnh: Như Ý

Theo nhận định của Bộ Xây dựng, sau một năm tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, pháp lý và nguồn vốn, thị trường bất động sản năm 2026 được kỳ vọng bước sang giai đoạn phục hồi rõ nét hơn, trên nền tảng minh bạch và phát triển bền vững.

Về cơ sở pháp lý, ông Hưng nói, năm 2025 đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành các quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Nhiều dự án có vướng mắc về pháp lý đã được phân loại, xử lý theo thẩm quyền. Nhiều thủ tục hành chính từng bước được điều chỉnh, cắt giảm theo hướng công khai, minh bạch, góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư cho các dự án.

“Đây là tiền đề quan trọng để khơi thông nguồn cung, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và người dân, đồng thời tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định”, đại diện Bộ Xây dựng cho hay.

Trên cơ sở đó, ông Hưng khẳng định, thị trường bất động sản năm 2026 được kỳ vọng sẽ ghi nhận sự cải thiện đồng bộ ở cả phía cung và cầu.

Trong đó, nguồn cung nhà ở dự kiến tiếp tục được cải thiện đáng kể khi nhiều dự án từng đình trệ, chậm triển khai đã được tái khởi động, đặc biệt là các dự án đã hoàn thiện pháp lý, đủ điều kiện triển khai, dự kiến gia tăng so với giai đoạn trước.

Không để tái diễn tình trạng đầu cơ, sốt ảo cục bộ

Theo ông Hưng, việc khơi thông nguồn cung góp phần điều tiết mặt bằng giá, giúp thị trường giảm áp lực tăng nóng như trước đây; người dân có nhu cầu thực về nhà ở sẽ có thêm cơ hội tiếp cận sản phẩm phù hợp khả năng tài chính.

“Tính thanh khoản của thị trường có xu hướng phục hồi theo hướng thực chất hơn, gắn với nhu cầu ở thực và nhu cầu đầu tư dài hạn, thay vì phụ thuộc vào các chu kỳ tăng nóng, ngắn hạn”, ông nhấn mạnh.

Theo đó, các phân khúc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, như nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại khu công nghiệp, nhà ở thương mại giá phù hợp tiếp tục được định hướng ưu tiên trong các cơ chế, chính sách phát triển.

Bên cạnh đó, cũng theo Bộ Xây dựng, thị trường vẫn chịu tác động từ bối cảnh kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, biến động lãi suất, chi phí vốn, cũng như yêu cầu ngày càng cao về quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và phát triển đô thị bền vững...

Do đó, việc điều hành chính sách cần tiếp tục bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát rủi ro, không để tái diễn tình trạng đầu cơ, sốt ảo cục bộ.

“Nhìn chung, thị trường bất động sản năm 2026 được dự báo sẽ “sôi động trong sự thận trọng”, với phân khúc căn hộ và nhà ở phục vụ nhu cầu trực tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt”, Bộ Xây dựng cho hay.

Theo đó, sự phân hóa sẽ ngày càng rõ nét, khi người mua và nhà đầu tư ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ, giá trị sử dụng thực và uy tín chủ đầu tư.

“Đây là nền tảng để thị trường phát triển lành mạnh, giảm đầu cơ và hướng tới tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới”, ông Hưng khẳng định.