Bộ Nội vụ: Không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố, xã phường

TPO - Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố và các đơn vị hành chính cấp xã trong cả nước, đại diện Bộ Nội vụ nêu rõ.

Chiều 4/3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, báo chí đặt câu hỏi với Bộ Nội vụ về thông tin lan truyền gần đây cho rằng sẽ tiếp tục sáp nhập xã phường, cấp tỉnh, thành phố.

Trả lời vấn đề này, ông Phan Trung Tuấn - Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, dư luận hiện nay có khá nhiều thông tin về nội dung này, đặc biệt là lan truyền trên mạng xã hội như Facebook, TikTok…

Ông Tuấn nhấn mạnh, cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở thực hiện trong năm 2025, là một bước đi mang tính chiến lược và ý nghĩa lịch sử rất quan trọng trong bối cảnh phát triển của đất nước thời gian tới.

Chủ trương này, trong đó có sắp xếp, hợp nhất các tỉnh, thành phố từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố và sắp xếp tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, kết thúc hoàn toàn các đơn vị hành chính cấp huyện trong bối cảnh sắp xếp chung của hệ thống chính trị, đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ cân nhắc rất kỹ lưỡng và hướng tới mục tiêu ổn định lâu dài.

Ông Phan Trung Tuấn - Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương. Ảnh: Như Ý

Ông Tuấn chia sẻ, Đảng uỷ Chính phủ đã họp 5 lần và đã trình Bộ Chính trị xem xét kỹ lưỡng đến 3 lần, trước khi trình Trung ương ban hành Nghị quyết, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp gắn với việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trong cả nước.

Kết quả hiện nay chúng ta còn 34 tỉnh thành, phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã trong cả nước (gồm có ba loại hình là xã, phường và đặc khu).

Theo đại diện Bộ Nội vụ, mô hình kể trên vận hành từ ngày 1/7/2025 đến nay là hơn 8 tháng.

Thời gian tới đây, chúng ta sẽ tập trung vào hoàn thiện thể chế và tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để bảo đảm vận hành mô hình này được hiệu quả, thông suốt. Quản trị địa phương hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn”, ông Tuấn cho biết.

Ông Tuấn khẳng định, hiện nay Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ không có chủ trương về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các tỉnh thành phố và các đơn vị hành chính cấp xã trong cả nước.

Cũng theo ông Tuấn, tại phiên họp tháng 12/2025 của Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng khẳng định: Đảng và Nhà nước chưa có chủ trương sắp xếp, sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính trong những năm tới.

Theo đại diện Bộ Nội vụ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 52 ngày 24/12/2025 có xem xét thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và Nghị quyết về phân loại đô thị.

Hai Nghị quyết này nhằm đáp ứng cái vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu tới đây là hoàn thiện các quy hoạch, nhằm tạo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước đối với các đơn vị hành chính.