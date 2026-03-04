4 người tử vong sau vụ va chạm xe máy ở Lạng Sơn

TPO - Theo lực lượng chức năng, cả 4 người ngồi trên 2 xe máy độ tuổi 15-20 tuổi đã tử vong sau vụ va chạm. Nguyên nhân ban đầu do cả hai xe phóng nhanh, đâm trực diện vào nhau.

Theo đó, vụ TNGT xảy ra đêm 3/3 tại km 33+500 QL4B đoạn qua thôn 8+10 Na Dương, tỉnh Lạng Sơn. Thời điểm này xe mô tô biển 19D1 069XX đi hướng Lộc Bình – Lợi Bác va chạm với xe mô tô biển 12LA-067XX lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến B.V.H. (17 tuổi), L.D.A. (15 tuổi), H.V.T. (20 tuổi) và C.V.H. (18 tuổi) đều trú xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn tử vong tại chỗ, cả hai phương tiện hư hỏng hoàn toàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.X.

Nhận định sơ bộ ban đầu được xác định là do cả hai xe đều phóng nhanh, đâm vào nhau trực diện tại vị trí tim đường QL4B dẫn đến tai nạn thương tâm.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân sự việc.