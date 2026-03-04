Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Cao Bằng

TPO - Ngày 4/3, Đoàn công tác Hội đồng bầu cử quốc gia do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tỉnh Cao Bằng.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ, bám sát chỉ đạo của Trung ương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện chặt chẽ, xuyên suốt. Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Cao Bằng gồm 19 người; UBBC tỉnh gồm 34 người; thành lập 16 đoàn kiểm tra tại 56/56 xã, phường.

Đoàn công tác Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc với UBBC tỉnh Cao Bằng.

UBBC tỉnh Cao Bằng ấn định 16 đơn vị bầu cử để bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh; cấp xã ấn định 341 đơn vị bầu cử để bầu 1.019 đại biểu HĐND cấp xã.

Đến hết ngày 30/1/2026, 56 xã, phường thành lập 566 khu vực bỏ phiếu (giảm 439 khu vực so với nhiệm kỳ trước) với 8.976 thành viên tổ bầu cử.

Qua 3 vòng hiệp thương, tỉnh lập danh sách chính thức 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 84 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; các xã, phường lập danh sách chính thức 1.690 người ứng cử HĐND cấp xã.

Ngày 3/2/2026, các xã, phường trong tỉnh đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri. Đến ngày 26/2/2026, đã gắn thành công 408.628/408.898 cử tri vào khu vực bỏ phiếu trên hệ thống phần mềm quản lý cử tri, đạt 99,93%. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, an ninh trật tự cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15/3/2026.

Sau khi kiểm tra tại một số điểm bầu cử, đoàn công tác trao đổi, thảo luận, trả lời một số ý kiến kiến nghị của tỉnh.

Đoàn kiểm tra đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bổ sung phương án đảm bảo an ninh, an toàn.

Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia ghi nhận tinh thần nghiêm túc thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của tỉnh Cao Bằng.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, hướng dẫn cụ thể cách ghi phiếu, gạch phiếu đúng quy định. Tổ chức tập huấn, làm thử quy trình bỏ phiếu để cán bộ và cử tri nắm chắc các bước thực hiện. Có thể ứng dụng phương tiện trực quan như màn hình, tài liệu mẫu để hướng dẫn. Chủ động phương án sử dụng hòm phiếu lưu động, kịp thời phục vụ cử tri bận công việc, ở xa, không thể đến điểm bỏ phiếu; tổ chức linh hoạt, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia phát biểu tại buổi làm việc.

Lực lượng công an, quân sự, biên phòng cần chủ động phối hợp, không chỉ bảo đảm an ninh trật tự mà còn tham gia hỗ trợ công tác bầu cử khi cần thiết. Cần chủ động các phương án dự phòng về cơ sở vật chất, điện, giao thông, đặc biệt không để xảy ra sự cố mất điện trong ngày bầu cử; phối hợp chặt chẽ với ngành điện lực để bảo đảm vận hành thông suốt. Các tình huống phát sinh phải được lường trước, xử lý kịp thời, tránh chủ quan.

Đại tướng Phan Văn Giang đặc biệt nhấn mạnh việc phát huy vai trò của bí thư chi bộ thôn, xóm, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng trong công tác tuyên truyền bầu cử. Đây là lực lượng nòng cốt, gần dân, hiểu dân, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần sử dụng ngôn ngữ dân tộc, cách diễn đạt dễ hiểu để giúp cử tri nhận thức rõ ý nghĩa ngày bầu cử, quyền và trách nhiệm của mình, tạo không khí phấn khởi, tự hào khi tham gia bỏ phiếu.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục rà soát, hoàn thiện các công tác chuẩn bị, tổ chức họp rút kinh nghiệm kịp thời nếu có vấn đề phát sinh và nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, an toàn, đúng quy định.