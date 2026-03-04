Bắc Ninh tập trung cao cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Mới đây, Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số nội dung trọng tâm về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ động từ sớm

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia và hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành đồng bộ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.

Nhiều nội dung quan trọng được hoàn thành sớm hơn so với quy định, như: thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương; công bố danh sách người ứng cử và niêm yết danh sách cử tri.

Toàn cảnh hội nghị

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 18 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 689 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 2.765 tổ bầu cử; đồng thời kiện toàn 4 tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban tuyên truyền; Tiểu ban an ninh trật tự; Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban giúp việc tổng hợp.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, tỉnh Bắc Ninh lập danh sách 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội để bầu 16 đại biểu; 137 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 85 đại biểu; 3.692 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 2.234 đại biểu. Tính đến ngày 28/2, toàn tỉnh Bắc Ninh có 2.433.202 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, từ hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử đến các hội nghị quán triệt tại chi bộ, tổ dân phố. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được thực hiện chặt chẽ, không để phát sinh tình huống phức tạp ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công tác chuẩn bị.

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện một số xã, phường phản ánh thực tế: nhiều cán bộ tham gia công tác bầu cử ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ lần đầu nên còn lúng túng trong thao tác phần mềm quản lý dữ liệu, cập nhật hồ sơ người ứng cử, lập và rà soát danh sách cử tri.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đề nghị cơ quan chuyên môn của tỉnh Bắc Ninh tăng cường tập huấn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở; đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát kỹ quy trình kiểm phiếu, lập biên bản và tổng hợp kết quả để hạn chế tối đa sai sót trong ngày bầu cử.

Một số ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giúp cử tri nắm rõ thông tin, tiểu sử, quá trình công tác của người ứng cử; tăng cường đối thoại, giải đáp thắc mắc, tạo sự đồng thuận xã hội trước thời điểm cao điểm.

Không chủ quan ở bất kỳ khâu, bước nào

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái ghi nhận, biểu dương sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Bầu cử các cấp trong triển khai nhiệm vụ thời gian qua. Tuy nhiên, ông Thái nhấn mạnh: thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao; vì vậy các cấp, ngành tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại hội nghị

Ông Thái yêu cầu tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp thực hiện quyền vận động bầu cử theo đúng quy định; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các ứng cử viên.

Công tác tuyên truyền phải toàn diện, thường xuyên, liên tục; phát huy tối đa hệ thống thông tin cơ sở để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Việc giới thiệu tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử cần bảo đảm chính xác, khách quan, giúp cử tri có đủ thông tin để lựa chọn.

Đặc biệt, các địa phương phải thường xuyên cập nhật, rà soát danh sách cử tri, bảo đảm không để sót, không để trùng; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất như hòm phiếu, phiếu bầu, tài liệu nghiệp vụ; bố trí khu vực bỏ phiếu khoa học, thuận tiện, đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu Ban Chỉ đạo Bầu cử, Ủy ban Bầu cử các địa phương phổ biến, quán triệt sâu rộng trong các chi bộ; trực tiếp gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

Các tổ bầu cử phải hướng dẫn cử tri lựa chọn, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định, đồng thời bảo đảm chất lượng, cơ cấu, thành phần. Đây không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật mà còn là tiêu chí đánh giá năng lực tổ chức, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Cùng với đó, các địa phương cần rà soát, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài; xử lý kịp thời các kiến nghị liên quan đến người ứng cử và việc lập danh sách chính thức người ứng cử, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Các cơ quan chuyên môn tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho thành viên ủy ban bầu cử, ban bầu cử và tổ bầu cử về kỹ năng kiểm phiếu, lập biên bản, tổng hợp và báo cáo kết quả trong ngày bầu cử; đồng thời chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 ngay sau khi hoàn thành cuộc bầu cử.

Khẳng định kết quả cuộc bầu cử là cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ, đồng chí Nguyễn Hồng Thái yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, quyết liệt triển khai nhiệm vụ.

Mục tiêu xuyên suốt là tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; bảo đảm bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Với sự chuẩn bị bài bản, đồng bộ và quyết tâm chính trị cao, Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn cao điểm của công tác bầu cử với tinh thần chủ động, trách nhiệm, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất cho ngày hội lớn của toàn dân.