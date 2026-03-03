Bí thư Hà Nội: Không để dồn việc, nợ việc

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu tổ chức giám sát chặt chẽ, liên tục và có kiểm đếm định kỳ đối với việc triển khai các nghị quyết trọng tâm và các nhiệm vụ xử lý 5 điểm nghẽn của thành phố; kịp thời phát hiện chậm trễ, yêu cầu khắc phục ngay, không để dồn việc, nợ việc...

Chiều 3/3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cơ quan, đơn vị ngay sau hội nghị phải rà soát, cập nhật đầy đủ; làm rõ những nội dung chưa hoàn thành, đặc biệt là các nhiệm vụ tồn tại kéo dài; nhận diện những nhiệm vụ đang triển khai có nguy cơ chậm, ảnh hưởng đến kết quả quý I. Việc nào phải hoàn thành trong tháng 3 thì cần ấn định mốc cụ thể; việc nào có vướng mắc, phải đề xuất giải pháp ngay.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: HNM.



Để hoàn thành các yêu cầu đề ra, ông Ngọc yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Thủ đô trên tinh thần “hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng” và nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”; siết chặt kỷ cương thực thi, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng tháng, từng quý và năm 2026.

Mỗi bí thư, chủ tịch, thủ trưởng các đơn vị phải là trung tâm điều hành thực sự, dám quyết, dám làm, dấn thân chịu trách nhiệm; công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách phải được kiểm soát đến cùng, hoàn thành đúng hạn, bảo đảm chất lượng cao nhất. Phải tự rà soát xem đã thực sự thông suốt chưa; ở đâu còn lúng túng; ở đâu còn tâm lý e dè, chưa dám làm, chưa chịu trách nhiệm. Phải kịp thời đề xuất điều chỉnh để bộ máy thực sự chuyển trạng thái từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng luật, đúng tiến độ, dân chủ, công khai, minh bạch, an toàn tuyệt đối. Từng cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải bám sát địa bàn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ từng khâu, từng bước; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn thông tin; xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, giữ vững ổn định chính trị và niềm tin của nhân dân.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng lưu ý, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP quý I từ 10,23% trở lên, năm 2026 từ 11% trở lên. Các xã, phường phải chủ động rà soát tiềm năng, xác định dư địa tăng trưởng, lượng hóa rõ chỉ tiêu đóng góp của địa phương mình vào mục tiêu chung của thành phố; phát huy lợi thế, những kinh nghiệm quý, cách làm sáng tạo, hiệu quả, xây dựng đề án thúc đẩy tăng trưởng hai con số ở địa phương với kế hoạch hành động cụ thể, có giải pháp khả thi và kiểm đếm tiến độ thường xuyên. Tăng trưởng hai con số phải dựa trên nền tảng bền vững, có cơ cấu hợp lý, không chạy theo số lượng thuần túy. Không địa bàn nào đứng ngoài cuộc, không đơn vị nào đứng ngoài trách nhiệm chung...

Một vấn đề nữa được Bí thư Hà Nội yêu cầu, là tập trung rà soát kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ sau cuộc họp trình Bộ Chính trị để hoàn thiện bộ ba chiến lược: Thể chế - quy hoạch - mô hình phát triển mới, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính đồng bộ. Đồng thời, chủ động chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ chế, nguồn lực, tổ chức thực hiện và danh mục nhiệm vụ cụ thể, để ngay khi được cấp có thẩm quyền ban hành, có thể triển khai thực hiện ngay, không chờ đợi, không có độ trễ, nhanh chóng cụ thể hóa thành các chương trình, dự án và kết quả thực tiễn.

Ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu nhận diện những vấn đề tồn tại, phát sinh và đề xuất những giải pháp căn cơ, đột phá đối với những công việc lớn, trọng tâm, cấp bách của thành phố như: Phân cấp, phân quyền gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số; rà soát, xây dựng quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn, đơn giá, định mức; công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư phục vụ các công trình, dự án lớn, quan trọng, cấp bách của thành phố; giải quyết trước mắt và căn cơ 5 điểm nghẽn, xử lý các dự án chậm trễ kéo dài…, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, thực chất, lấy sự hài lòng và thụ hưởng của người dân làm thước đo cao nhất.

Từng lĩnh vực, nội dung công việc phải xây dựng lộ trình xử lý cụ thể từng tuần, từng tháng, từng quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, cá nhân chịu trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành và kết quả đầu ra; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, xử lý dứt điểm các tồn tại, không để kéo dài, không để phát sinh điểm nghẽn mới...

Bí thư Hà Nội cũng nhấn mạnh, các cấp ủy trực thuộc và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chính trị toàn diện trước Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về kết quả thực hiện tại địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách; hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, công trình, dự án, đề án cụ thể trong các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp thành các sản phẩm cụ thể, thành hiện thực sinh động trong đời sống xã hội, để người dân nhìn thấy, cảm nhận được và thụ hưởng thực chất.