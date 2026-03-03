Cam kết của ứng cử viên đại biểu Quốc hội: 'Đã hứa thì phải làm hết tâm, hết sức'

TPO - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Thái Học cho rằng, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khi “đã nói, đã hứa sao thì làm vậy, làm hết tâm, hết sức”.

Chiều 3/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, để vận động bầu cử. Điểm tiếp xúc diễn ra trực tiếp tại xã Đồng Xuân và kết nối trực tuyến đến các địa phương khác.

Có 5 ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1 gồm: Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Phương Đại Nguyên - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Tây Nguyên; ông Bùi Thanh Toàn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk; bà Phạm Thị Thêm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Nông dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và bà Lê Đào An Xuân - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk.

Các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri tại xã Đồng Xuân.

Sau khi nghe chương trình hành động của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, cử tri Lê Thanh Tám (thôn Long Bình, xã Đồng Xuân) bày tỏ sự ấn tượng, tâm đắc. Ông gửi gắm các ứng cử viên khi trúng cử cần quan tâm đầu tư, mở rộng đường giao thông, nhất là Quốc lộ 19C hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Cử tri Hồ Thị Việt Kiều (xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) cũng mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử quan tâm kiến nghị mở rộng tuyến Quốc lộ 19C, bởi thời gian qua tuyến đường này thường xảy ra tai nạn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bà Kiều cũng kỳ vọng khi được cử tri tín nhiệm, các đại biểu sẽ thực hiện đúng lời hứa, nâng cao năng lực, tích cực đóng góp tiếng nói tại diễn đàn Quốc hội, qua đó thúc đẩy đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn, nhất là các vùng nông thôn, miền núi.

Cử tri Hồ Thị Việt Kiều.

Đại diện 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương gửi lời cảm ơn chân thành đến cử tri đã quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng tâm huyết tại hội nghị.

Theo ông Nguyễn Thái Học, những gì các ứng cử viên đã cam kết trước cử tri thì phải nỗ lực thực hiện bằng được. “Đã nói, đã hứa thì phải làm”, ông Học nhấn mạnh, đồng thời cho biết 5 ứng cử viên tiếp thu đầy đủ các ý kiến để cụ thể hóa thành hành động nếu được tín nhiệm trúng cử đại biểu Quốc hội.

Kết thúc chương trình tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Thái Học bày tỏ mong muốn cử tri tiếp tục lan tỏa tinh thần ủng hộ, sự tin yêu đối với các ứng cử viên. Theo ông, đó chính là động lực, nguồn cổ vũ để các đại biểu tương lai cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Thái Học cũng lưu tâm đến các kiến nghị về phát triển hạ tầng tại các xã còn nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề giao thông như Quốc lộ 19C, xây dựng cầu, đường dân sinh nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng nông thôn, miền núi. Ông Học cho biết, các ứng cử viên cần ghi nhận đầy đủ và sẽ phản ánh với tinh thần trách nhiệm cao, đề xuất cơ quan có thẩm quyền quan tâm, chỉ đạo kịp thời.

Đối với những băn khoăn của cử tri về hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập, ông Nguyễn Thái Học cho hay bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành. Ông thông tin, Bộ Chính trị đã đưa nội dung này vào chương trình kiểm tra năm 2026 đối với 34 tỉnh, thành nhằm kịp thời phát hiện bất cập, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

“Chủ trương đã có, chắc chắn sẽ được tổng hợp, báo cáo và xem xét xử lý”, ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh và khẳng định tinh thần cầu thị, lắng nghe và hành động vì lợi ích của cử tri, nhân dân.

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đề nghị từ nay đến ngày 15/3, cử tri dành thời gian nghiên cứu kỹ tiểu sử, năng lực và chương trình hành động của các ứng cử viên.

Ông Bảy nhấn mạnh, việc tìm hiểu thấu đáo sẽ giúp cử tri sáng suốt lựa chọn 3 trong số 5 đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân, thay mặt cử tri nói lên tiếng nói tại diễn đàn Quốc hội Việt Nam, trở thành cầu nối chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của người dân đến các cơ quan Trung ương, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành giữa đại biểu với cử tri.