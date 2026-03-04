Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc sắp hửng nắng, miền Trung mưa dài ngày

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (4/3), miền Bắc nhiều mây, ít mưa, từ trưa chiều trời hửng nắng. Khu vực từ Nghệ An đến Bình Định cũ hôm nay có mưa rải rác, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ ít mưa, ngày nắng.

Khu vực Đông Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ít mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Dự báo từ khoảng ngày 5-7/3, miền Bắc ít mưa, trưa chiều hửng nắng, trời rét về đêm và sáng. Từ khoảng 8/3, miền Bắc có thể xuất hiện mưa nhỏ rải rác.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, trong đó Thanh Hoá ban ngày có mưa, mưa rào rải rác, từ đêm mưa giảm, Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất Thanh Hoá – Nghệ An từ 17-19, Hà Tĩnh đến Huế từ 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

mua-da-nang-2.jpg
Miền Trung hôm nay có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Ảnh minh hoạ.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực từ Nghệ An đến Gia Lai tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Phú Yên cũ, Khánh Hoà và Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ, cao nhất 30-32 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục trời nắng, ít mưa, riêng chiều tối 6/3, Nam Bộ có thể đón mưa trái mùa.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #trời rét #mưa lớn #nắng nóng

Xem thêm

Cùng chuyên mục