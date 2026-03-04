VĨNH LONG: Chào cờ phải hát Quốc ca to, rõ lời

TPO - Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa chỉ đạo tổ chức chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca vào sáng thứ Hai tuần đầu tiên của tháng. Dự lễ chào cờ phải hát Quốc ca to, rõ lời, hạn chế việc chỉ sử dụng nhạc có lời nhưng không hát.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương về việc chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về chính trị, tư tưởng; gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vĩnh Long tổ chức chào cờ và hát Quốc ca vào 7h thứ Hai tuần đầu tiên của tháng.

Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục đích của việc chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca.

Cụ thể, tổ chức chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca vào lúc 7h thứ Hai tuần đầu tiên của tháng, tại trụ sở các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, công ty, xí nghiệp thuộc tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Đối với các cơ sở giáo dục trong tỉnh, tổ chức chào cờ vào sáng thứ Hai hằng tuần, theo quy định của ngành giáo dục.

Tất cả đại biểu và người tham dự lễ chào cờ phải hát Quốc ca to, rõ lời; hạn chế việc chỉ sử dụng nhạc có lời không hát. Sau lễ chào cờ, tiến hành sinh hoạt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (thời gian tối đa 15 phút), đảm bảo chu đáo, trang trọng.

Việc chào cờ phải được tổ chức trang nghiêm; các cơ quan, đơn vị có điều kiện thì thực hiện mặc đồng phục, khuyến khích nữ mặc áo dài.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long được giao thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai, thực hiện, định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.