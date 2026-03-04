Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

VĨNH LONG:

Chào cờ phải hát Quốc ca to, rõ lời

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa chỉ đạo tổ chức chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca vào sáng thứ Hai tuần đầu tiên của tháng. Dự lễ chào cờ phải hát Quốc ca to, rõ lời, hạn chế việc chỉ sử dụng nhạc có lời nhưng không hát.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương về việc chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về chính trị, tư tưởng; gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

vl1.jpg
Vĩnh Long tổ chức chào cờ và hát Quốc ca vào 7h thứ Hai tuần đầu tiên của tháng.

Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục đích của việc chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca.

Cụ thể, tổ chức chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca vào lúc 7h thứ Hai tuần đầu tiên của tháng, tại trụ sở các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, công ty, xí nghiệp thuộc tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Đối với các cơ sở giáo dục trong tỉnh, tổ chức chào cờ vào sáng thứ Hai hằng tuần, theo quy định của ngành giáo dục.

Tất cả đại biểu và người tham dự lễ chào cờ phải hát Quốc ca to, rõ lời; hạn chế việc chỉ sử dụng nhạc có lời không hát. Sau lễ chào cờ, tiến hành sinh hoạt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (thời gian tối đa 15 phút), đảm bảo chu đáo, trang trọng.

Việc chào cờ phải được tổ chức trang nghiêm; các cơ quan, đơn vị có điều kiện thì thực hiện mặc đồng phục, khuyến khích nữ mặc áo dài.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long được giao thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai, thực hiện, định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Cảnh Kỳ
#Chào cờ #Quốc ca #Vĩnh Long #quốc gia #tự hào dân tộc #lễ trang trọng #đạo đức #Tỉnh ủy Vĩnh Long

Xem thêm

Cùng chuyên mục