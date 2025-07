Vĩnh Long công bố lãnh đạo các cơ quan Đảng sau hợp nhất

TPO - Chiều 2/7, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long, thuộc Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long. Đại tá Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh.

Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, gồm:

Thành lập Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long, phân công ông Nguyễn Văn Hiếu – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh (cũ) giữ chức Trưởng Ban.

Thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Long, phân công ông Lê Thanh Vân – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre (cũ) làm Trưởng Ban.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long, phân công bà Nguyễn Thị Minh Trang - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long (cũ) làm Trưởng Ban.

Thành lập Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Bùi Văn Nở - Bí thư Thành ủy Vĩnh Long (cũ) được Ban Bí thư chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban.

Thành lập Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Đặng Quốc Khởi – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh (cũ) làm Chánh Văn phòng.

Thành lập Trường Chính trị Phạm Hùng, trên cơ sở hợp nhất Trường Chính trị tỉnh Bến Tre, Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh (cũ) với Trường Chính trị Phạm Hùng (Vĩnh Long); bà Nguyễn Trúc Hạnh – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre (cũ) giữ chức Hiệu trưởng.

Thành lập Báo và Phát thanh truyền hình Vĩnh Long, trên cơ sở hợp nhất các cơ quan báo đài ở 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre cũ. Ông Lê Thanh Tuấn – Giám đốc Báo và Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long (trước hợp nhất), giữ chức Tổng Biên tập.

Hội nghị cũng công bố các quyết định thành lập các tổ chức chính trị - xã hội như Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long sau hợp nhất.

Cùng với đó, công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc tiếp nhận Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Bến Tre (cũ), Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Trà Vinh (cũ) để hợp nhất với Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (cũ), thành lập Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Vĩnh Long.

Hội nghị cũng công bố quyết định nghỉ hưu đối với 9 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long quản lý.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị các cơ quan, đơn vị sớm ổn định tổ chức, khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động, thành lập các tổ chức trực thuộc; phân công nhiệm vụ, bố trí cán bộ; triển khai ngay các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, phải phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, đề cao trách nhiệm cá nhân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, lan tỏa tinh thần “Một tỉnh, một ý chí, một niềm tin thắng lợi”.