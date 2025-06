Đại tá Nguyễn Thanh Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long mới

TPO - Chiều 29/6, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức, cán bộ theo mô hình tổ chức mới sau khi hợp nhất tỉnh với Trà Vinh, Bến Tre, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Công an tỉnh Vĩnh Long và kết nối trực tuyến đến điểm cầu Công an tỉnh Trà Vinh, Công an tỉnh Bến Tre và điểm cầu công an cấp xã.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Hải (SN 1973) - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trước khi sáp nhập, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long mới khi sáp nhập với Công an tỉnh Trà Vinh và Công an tỉnh Bến Tre.

Buổi lễ cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Công an tỉnh Bến Tre, Công an tỉnh Trà Vinh và các tổ chức trực thuộc vào Công an tỉnh Vĩnh Long, các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bố trí Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Công an tỉnh Vĩnh Long (mới) cũng công bố các quyết định về tổ chức và bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Theo đó, có 28 lãnh đạo cấp phòng và tương đương; 1 Trưởng Đồn Công an Khu Công nghiệp Hòa Phú và 124 Trưởng Công an các xã, phường.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long mới chỉ đạo toàn lực lượng khẩn trương ổn định tổ chức, tư tưởng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; sắp xếp lại biên chế, nhân sự cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động bắt tay ngay vào công việc, duy trì tính hiệu quả, thông suốt.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải cũng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tiên phong, gương mẫu; xây dựng quy chế làm việc, phân công, xác định trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân, triển khai ngay các công tác trọng tâm, nhất là các chỉ tiêu, kế hoạch công tác từ nay đến cuối năm 2025.