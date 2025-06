Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ công an về công tác cán bộ

TPO - Thượng tá Sơn Chí Hùng - Trưởng Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Trà Vinh, được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh và bố trí làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập.

Công an tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Sơn Chí Hùng - Trưởng Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Trà Vinh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, và bố trí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập (nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre thành tỉnh Vĩnh Long - PV).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh mong muốn, Thượng tá Sơn Chí Hùng sớm bàn giao công tác, tiếp nhận công việc, tiếp cận địa bàn, phát huy năng lực, kinh nghiệm; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; phát huy sức mạnh của tập thể, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.