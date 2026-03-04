Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội trại tòng quân tại TPHCM

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Tối 3/3, trong chuyến công tác tại TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dự Hội trại tòng quân năm 2026 của xã Đông Thạnh.

Tham dự còn có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Hội trại là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm gắn kết, giáo dục, tiếp lửa cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo niềm tin, tinh thần, khí thế cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-du-khai-mac-dem-trai-tong-quan-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-8618878-6.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo TPHCM đến dự Hội trại tòng quân xã Đông Thạnh. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại đây, bà Nguyễn Mậu Phương Quỳnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Đông Thạnh chúc các thanh niên ưu tú của địa phương lên đường với niềm tin, ý chí và khát vọng; phát huy truyền thống quê hương, viết tiếp những trang sử vẻ vang của thế hệ cha anh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng, người chiến sĩ Công an nhân dân anh hùng.

Bà Quỳnh nêu rõ, lịch sử quê hương Đông Thạnh tự hào ghi dấu những thế hệ thanh niên anh dũng, kiên trung. Trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, thanh niên xã nhà luôn là lực lượng xung kích, đi đầu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; sẵn sàng dấn thân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

z7583480267491-9c10a68e357bf563c1a6cb0a00e42355-9235-7198jpg.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà động viên lãnh đạo xã Đông Thạnh. Ảnh: Hoàng Hùng
chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-du-khai-mac-dem-trai-tong-quan-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-8618878-9.jpg
z7583480237812-adfa563b1690a0166246e4c93eb73448-4836-2504jpg.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Hùng

Tiếp bước truyền thống vẻ vang ấy, hằng năm, thanh niên Đông Thạnh hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân. Từ môi trường quân đội và công an, nhiều đồng chí đã trưởng thành, trở thành cán bộ chỉ huy, lãnh đạo các cấp, tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước, trở thành niềm tự hào, là minh chứng sinh động cho tinh thần yêu nước, cho khí chất của tuổi trẻ Đông Thạnh.

Thay mặt các thanh niên nhập ngũ, tân binh - đảng viên trẻ Nguyễn Thành Nam nguyện tiếp bước các thế hệ đi trước bảo vệ vững chắc non sông gấm vóc quê hương và luôn xứng đáng với những giá trị truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, đoàn viên thanh niên trong học tập, công tác, rèn luyện, xây dựng các đơn vị vững mạnh toàn diện và tiếp thu những kinh nghiệm để trở về xây dựng địa phương.

Trong đợt giao nhận quân năm nay, xã Đông Thạnh đạt 100% chỉ tiêu giao quân với 120 thanh niên trúng tuyển. Địa phương có 2 đảng viên trẻ và 1 nữ thanh niên đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

2t8a0210.jpg
2t8a0138.jpg
Trong ngày 3/3, nhiều địa phương trên toàn TPHCM cũng nô nức tổ chức các hội trại tòng quân, tạo không khí tươi vui cổ động thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngô Tùng
