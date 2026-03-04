Ông Dương Văn Lượng được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên

Với 100% số phiếu đồng thuận của các đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên tham dự kỳ họp, ông Dương Văn Lượng đã được bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 3/3, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 12 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Theo TTXVN tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Với 100% số phiếu đồng thuận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự Kỳ họp, ông Dương Văn Lượng đã được bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng.

Ông Dương Văn Lượng sinh năm 1974, dân tộc Kinh, quê quán xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, thường trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, là Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Dương Văn Lượng đã đảm nhận nhiều vị trí công tác như Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hóa, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên...

Ông Dương Văn Lượng cũng từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2022) và Bí thư Thành ủy Thái Nguyên (từ tháng 5/2022 đến tháng 6/2025).

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp (tháng 7/2025), ông Dương Văn Lượng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.../.