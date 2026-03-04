Đề xuất đãi ngộ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia bằng hoặc cao hơn thứ trưởng, bộ trưởng

Sáng 4/3, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.

Đánh giá bằng thực tài, chứ không dựa trên bằng cấp

Tại hội thảo, các tham luận thống nhất một hệ thống định hướng và giải pháp trọng tâm nhằm phát huy vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, là: Hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo phát triển được xác định là điều kiện tiên quyết; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực số và đội ngũ chuyên gia đầu ngành, phải được triển khai trên cơ sở cơ chế đãi ngộ cạnh tranh, minh bạch và gắn với hiệu quả đóng góp.

Đáng chú ý, theo PGS.TS Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, phải thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng là xây dựng đội ngũ trí thức nhà khoa học ngày càng lớn mạnh có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Có cơ chế phát huy dân chủ, tự do sáng tạo, đề cao đạo đức và trách nhiệm của các nhà khoa học.

Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số, môi trường làm việc cho trí thức nhà khoa học. Trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài và các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao ở trong và ngoài nước; thực sự tôn trọng, thực sự tạo điều kiện để các trí thức nhà khoa học hoạt động một cách có hiệu quả, kể cả các hoạt động tư vấn phản biện.

Ông Vũ Văn Phúc cũng nhấn mạnh, cần tăng cường và nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ trí thức nhà khoa học trong đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số quốc gia trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phải hình thành ý thức, tâm lý xã hội tôn trọng, tôn vinh trí thức nhà khoa học, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia, phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo. Xây dựng đội ngũ trí thức nhà khoa học phát triển toàn diện, có sức khỏe, có năng lực, có trình độ, có ý thức trách nhiệm cao đối với Tổ quốc và nhân dân.

Cùng với đó, cần nghiên cứu xây dựng các tiêu chí tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng đội ngũ trí thức nhà khoa học theo hướng thực tài, chứ không dựa trên các tiêu chí thuần túy về bằng cấp. Hoàn thiện môi trường, điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của trí thức nhà khoa học để trí thức, nhà khoa học tự khẳng định mình, phát triển và được cống hiến một cách nhiều nhất, đồng thời được xã hội tôn vinh.