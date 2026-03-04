Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giữa trưa nắng núi Bà Hỏa bốc cháy

Trương Định
TPO - Giữa trưa, khu vực núi Bà Hỏa, phường Quy Nhơn (Gia Lai) bất ngờ bốc cháy, lực lượng chức năng đã băng rừng, leo dốc tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Chiều 4/3, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, Gia Lai) cho biết, các lực lượng vừa dập tắt một đám cháy trên núi Bà Hỏa.

thuc-bi.jpg
Khói bốc nghi ngút trên đỉnh núi Bà Hỏa.

Cụ thể, khoảng 11h15 cùng ngày, một đám cháy bất ngờ bùng phát trên đỉnh núi Bà Hỏa (thuộc tổ 39, khu phố 38, phường Quy Nhơn) khiến nhiều người dân khu vực lo ngại nguy cơ cháy lan trong điều kiện thời tiết hanh khô.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai điều động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 phương tiện cơ động đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy.

Do đám cháy xảy ra ở khu vực núi cao, dốc đứng, phương tiện chuyên dụng không thể tiếp cận trực tiếp nên các cán bộ, chiến sĩ phải băng rừng, leo dốc mang theo bình chữa cháy mini; đồng thời, sử dụng các dụng cụ thô sơ như rựa, xẻng... để phát quang thực bì, tạo đường băng cản lửa và dập tắt các điểm cháy.

Cùng với đó, công nhân Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn tiếp tục hỗ trợ kéo ống dẫn nước từ hồ Bàu Sen lên núi phun nước vào các điểm bị cháy. Lực lượng Kiểm lâm cũng sử dụng máy thổi gió để thổi tắt tàn lửa, phát quang, cắt đường băng tại một số vị trí xung yếu nhằm ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

chay.jpg
Do địa hình cao, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
cuu-hoa.jpg
Công nhân Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn phun nước dập lửa.

Sau gần một giờ triển khai quyết liệt, đến khoảng 12h trưa, đám cháy cơ bản được dập tắt, không để cháy lan ra vùng lân cận. Các lực lượng tiếp tục ở lại hiện trường kiểm tra, rà soát kỹ các điểm còn âm ỉ, phòng ngừa nguy cơ bùng phát trở lại. Đến khoảng 13h, khi tình hình đã ổn định, các đơn vị mới rút quân.

Ghi nhận ban đầu cho thấy, đám cháy xảy ra theo từng khoảnh, chủ yếu làm cháy lớp cây bụi, dây leo và thực bì. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Diện tích thiệt hại hiện vẫn đang được thống kê.

Trương Định
#cháy rừng #Gia Lai #núi Bà Hỏa phát hỏa #địa hình phức tạp #cháy thực bì

