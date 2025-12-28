Gần 5.500 nhà, đất chưa xử lý xong sau sáp nhập tỉnh thành

TPO - Theo Bộ Tài chính, cả nước còn gần 5.500 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý. Trong đó, Quảng Ngãi là địa phương còn nhiều nhất với hơn 790 cơ sở.

Thông tin về tình hình quản lý, sắp xếp, bố trí và xử lý cơ sở nhà, đất của các địa phương, Bộ Tài chính cho biết, trong số gần 19.660 cơ sở đã được xử lý, gần 4.540 cơ sở được bố trí làm trụ sở làm việc, hơn 3.400 cơ sở được sử dụng làm cơ sở hoạt động sự nghiệp (không bao gồm lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao); 87 cơ sở được bố trí làm nhà ở công vụ, nhà lưu trú công vụ.

Đối với các lĩnh vực an sinh - xã hội, có 2.620 cơ sở được bố trí làm cơ sở giáo dục, đào tạo. 570 cơ sở sử dụng cho mục đích y tế. 2.130 cơ sở được chuyển đổi thành các thiết chế văn hóa, thể thao. Bên cạnh đó, hơn 430 cơ sở được sử dụng vào các mục đích công cộng khác.

Có 2.026 cơ sở đã được giao cho các tổ chức phát triển quỹ đất hoặc tổ chức kinh doanh nhà để quản lý, khai thác; trong khi 3.860 cơ sở được sử dụng cho các mục đích khác theo phương án sắp xếp đã được phê duyệt.

Trong khi đó, cả nước còn gần 5.500 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý. Một số địa phương có số lượng cơ sở chưa hoàn thành sắp xếp còn lớn.

Quảng Ngãi là địa phương còn số lượng cơ sở chưa xử lý lớn nhất với hơn 790 cơ sở, Lâm Đồng còn hơn 510 cơ sở, Đồng Tháp còn 440 cơ sở, Bắc Ninh còn hơn 410 cơ sở, Quảng Trị còn gần 400 cơ sở, Hà Tĩnh còn 350 cơ sở, Phú Thọ còn hơn 310 cơ sở.

Một số địa phương có số cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý ở mức thấp hơn gồm: An Giang còn 10 cơ sở, Cao Bằng còn 14 cơ sở, Điện Biên còn 19 cơ sở, Đồng Nai còn 20 cơ sở, Thái Nguyên còn 22 cơ sở và Sơn La còn 33 cơ sở...

Trước đó, Thủ tướng có công điện về việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Trong quá trình sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư, Thủ tướng yêu cầu ưu tiên dành cho các mục đích y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, trụ sở công an xã và các mục đích công cộng khác, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với các quy hoạch trên địa bàn và quy định pháp luật của Nhà nước. Trường hợp vẫn còn dôi dư thì có phương án đưa vào khai thác sử dụng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả kinh tế, đúng quy định pháp luật, không để thất thoát, lãng phí.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt, quyết định phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý thì UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương lập phương án khai thác, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát, lãng phí.