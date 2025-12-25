Đảng bộ Bộ Tài chính có trên 51.000 đảng viên

Sau khi tiếp nhận 22 Đảng bộ doanh nghiệp, Đảng bộ Bộ Tài chính có trên 51.000 đảng viên, trở thành Đảng bộ lớn nhất trong Đảng bộ Chính phủ.

Chiều 25/12, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên tại 22 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước từ Đảng ủy Chính phủ về Đảng ủy Bộ Tài chính.

Ông Chu Đình Động - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ - cho biết, ngày 15/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ có quyết định số 73 về chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên.

Theo đó, Ban Thường vụ quyết định điều chuyển giao nguyên trạng 22 Đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước thuộc Đảng bộ Chính phủ về Đảng bộ Bộ Tài chính.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong nêu rõ, việc chuyển giao, tiếp nhận không đơn thuần là thay đổi về mặt tổ chức mà có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Đảng bộ Bộ Tài chính đối với 22 Đảng bộ này trong xây dựng Đảng, gắn với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh.

Ông Phong đề nghị Đảng ủy Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện việc tiếp nhận, rà soát bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, không để khoảng trống, gián đoạn trong xây dựng Đảng. Các tổ chức Đảng được chuyển giao cần nhanh chóng ổn định tổ chức và tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chủ động phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ Tài chính.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cũng nhấn mạnh, sau khi tiếp nhận 22 Đảng bộ, số lượng đảng viên của Đảng bộ Bộ Tài chính tăng lên rất cao, trở thành Đảng bộ lớn nhất trong Đảng bộ Chính phủ. Đảng ủy Bộ Tài chính cần khẩn trương kiện toàn cấp ủy phù hợp mô hình mới, đồng thời chỉ đạo tăng cường phối hợp với cấp ủy địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, cho biết, thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Kế hoạch của Đảng uỷ Chính phủ, Đảng ủy Bộ Tài chính đã khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên của 22 tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng phát triển.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, các doanh nghiệp này giữ vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội của Đảng, Nhà nước.

Sau khi tiếp nhận 22 Đảng bộ doanh nghiệp, số lượng đảng viên trên 51.000 đảng viên và 69 tổ chức đảng trực thuộc. Tuy nhiên, Đảng bộ Bộ Tài chính hiện nay thực hiện chức năng, nhiệm vụ là Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, như vậy, sẽ khó khăn trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Một số Đảng bộ cơ sở trực thuộc có số lượng đảng viên lớn (từ 400 đảng viên trở lên) như Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Học viện Tài chính … Đảng ủy Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Đảng ủy Chính phủ quyết định thí điểm giao quyền. Tuy nhiên, hiện nay các Đảng bộ này chưa được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở; do đó gặp khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng kiến nghị với Đảng ủy Chính phủ, với Ban Tổ chức Trung ương và các ban tham mưu để tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc cụ thể liên quan đến việc phân cấp, phân quyền, biên chế cán bộ, bổ sung số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025-2030.