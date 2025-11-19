Chuyển 30 tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Đảng ủy Chính phủ về Đảng ủy 3 bộ, ngành

TPO - Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chuyển 30 tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc Đảng uỷ Chính phủ về trực thuộc các Đảng uỷ: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 208-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Theo đó, tại phiên họp ngày 31/10/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.



Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.



Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương sắp xếp các tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Cụ thể, tổ chức lại đảng bộ công ty mẹ của 18 tập đoàn kinh tế, tổng công ty theo hướng đảng bộ công ty mẹ chỉ giữ lại các tổ chức đảng trực thuộc ở các phòng, ban, công ty, đơn vị trực thuộc trụ sở chính và ở một số doanh nghiệp, đơn vị thành viên có trụ sở đóng trên cùng địa bàn với trụ sở chính tại Hà Nội hoặc TPHCM; đồng thời, chuyển toàn bộ các tổ chức đảng ở các đơn vị, doanh nghiệp khác thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty về trực thuộc cấp uỷ cấp xã, phường nơi đơn vị, doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Tổ chức lại 4 đảng bộ ngân hàng thương mại nhà nước theo hướng chỉ giữ lại các tổ chức đảng trực thuộc ở các phòng, ban, công ty, đơn vị trực thuộc trụ sở chính và tổ chức đảng trong các chi nhánh, đơn vị trực thuộc có trụ sở tại Hà Nội; đồng thời, chuyển toàn bộ các tổ chức đảng ở các đơn vị, chi nhánh khác thuộc ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc cấp uỷ cấp xã, phường nơi đơn vị, chi nhánh đặt trụ sở chính.

Tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức đảng ở 12 tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp có tính chất đặc thù và mô hình Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ do đang lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về việc giải thể, phá sản doanh nghiệp; sau khi hoàn thành sẽ chuyển giao tổ chức đảng các doanh nghiệp, đơn vị thành viên về trực thuộc cấp uỷ cấp xã, phường nơi doanh nghiệp, đơn vị thành viên đặt trụ sở chính.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chuyển 30 tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc Đảng uỷ Chính phủ về trực thuộc các Đảng uỷ: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đồng ý cho thực hiện thí điểm: Các đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc đảng uỷ bộ, cơ quan ngang bộ có từ 400 đảng viên trở lên được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng uỷ được giao quyền cấp trên cơ sở thực hiện theo Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư. Trước mắt giữ nguyên các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp, đơn vị thành viên thuộc các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước khi chuyển về trực thuộc đảng uỷ bộ, cơ quan ngang bộ.

Đồng ý chuyển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước ở địa phương đang trực thuộc các cấp uỷ địa phương về trực thuộc cấp uỷ cấp xã, phường nơi doanh nghiệp, đơn vị, chi nhánh đặt trụ sở chính.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng uỷ Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc tổ chức lại và chuyển các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc các Đảng uỷ: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước. Lãnh đạo, chỉ đạo đảng uỷ các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp nhận, sắp xếp, kiện toàn, thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở đối với các đảng bộ có đủ điều kiện.

Đảng ủy Chính phủ cũng phối hợp với các tỉnh uỷ, thành uỷ chuyển giao các tổ chức đảng thuộc các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc cấp uỷ cấp xã, phường.

Các nội dung này cần hoàn thành trước ngày 31/12/2025, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện trước ngày 05/01/2026 (qua Ban Tổ chức Trung ương).

Bộ Chính trị giao các tỉnh uỷ, thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ở địa phương và chuyển về trực thuộc cấp uỷ cấp xã, phường. Phối hợp với Đảng uỷ Chính phủ tiếp nhận các tổ chức đảng thuộc đảng bộ các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc cấp uỷ cấp xã, phường. Các nội dung này hoàn thành trước ngày 31/12/2025, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện trước ngày 05/01/2026 (qua Ban Tổ chức Trung ương).

Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận, trước mắt chưa sửa đổi, bổ sung Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022; giao Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định về tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước thay thế Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 bảo đảm đồng bộ, phù hợp với Nghị quyết của Bộ Chính trị về kinh tế nhà nước và việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước; đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện Kết luận, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.