Chuyển mình từ Khu Kinh tế mở Chu Lai: Từ ‘phòng thí nghiệm’ chính sách đến trung tâm công nghiệp miền Trung

Sau hơn 22 năm hình thành và phát triển, Khu Kinh tế mở Chu Lai – khu kinh tế ven biển đầu tiên của Việt Nam – đã thoát khỏi vai trò “thử nghiệm cơ chế”, vươn lên trở thành một trung tâm công nghiệp quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. Từ vùng đất cát ven biển còn nhiều khó khăn, Chu Lai hôm nay là điểm đến của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước, đóng góp lớn cho tăng trưởng, ngân sách và việc làm.

Ngày 5/6/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg thành lập Khu Kinh tế mở Chu Lai. Quyết định này mở ra hướng đi mới cho phát triển kinh tế miền Trung, với kỳ vọng Chu Lai sẽ trở thành mô hình tiên phong áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội, tạo đột phá về thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp.

Khu Kinh tế mở Chu Lai chuyển mình mạnh mẽ

Trải qua hơn hai thập kỷ, Chu Lai từng bước định hình vai trò là cực tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ, logistics, có sức lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ với Quảng Nam (cũ) mà cả khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Thu hút 418 triệu USD, sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, thách thức từ bối cảnh chung của nền kinh tế, Ban Quản lý đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng vốn thu hút đầu tư trong năm đạt khoảng 12.792 tỷ đồng, tương đương 418 triệu USD, đạt 139% kế hoạch. Sản xuất công nghiệp có sự phục hồi rõ nét, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo - trụ cột tăng trưởng của Khu Kinh tế mở Chu Lai. Kết quả này đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng bền vững.

Cùng với đó, công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, chuyên nghiệp. Ban Quản lý xây dựng danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư; công khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất; thiết kế video, bản đồ quy hoạch phục vụ xúc tiến. Nhờ vậy, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Chu Lai, như TERCELO, Yingke Việt Nam, Tân Cảng miền Trung, Deep C, KOGI Group, Yongwon (Hàn Quốc), Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam…

Ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai (áo trắng) báo cáo tình hình phát triển tại Chu Lai với Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng﻿ Phạm Đức Ấn và đoàn công tác đến thị sát.

Trong năm 2025, Ban Quản lý trình cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn hơn 5.356 tỷ đồng; cấp phép 30 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 7.436 tỷ đồng, trong đó có 21 dự án trong nước và 9 dự án FDI.

Không chỉ tập trung thu hút dự án mới, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai đặc biệt chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, coi đây là “đòn bẩy mềm” tạo lợi thế cạnh tranh. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; 43 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt; 461 hồ sơ của doanh nghiệp được tiếp nhận và xử lý đúng hạn. Trong năm, không phát sinh kiến nghị của doanh nghiệp, người dân về thủ tục hành chính, không có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật.

Tiên phong cơ chế đột phá, hút nhà đầu tư chiến lược

Bên cạnh những kết quả đạt được, Khu Kinh tế mở Chu Lai đang đứng trước giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng. Năm 2026, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai sẽ tập trung nghiên cứu mô hình Khu Thương mại tự do Đà Nẵng theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội để đề xuất áp dụng cho khu vực phía Nam thành phố – Khu Kinh tế mở Chu Lai.

Từ vùng đất cát ven biển còn nhiều khó khăn, Chu Lai hôm nay là điểm đến của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước

Đồng thời, Ban Quản lý sẽ nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển Chu Lai theo hướng đơn vị kinh tế – hành chính đặc biệt, trở thành Khu Kinh tế mở đầu tiên trong cả nước được tiên phong thử nghiệm các cơ chế đột phá, vượt trội, gắn với chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Định hướng phát triển trong giai đoạn tới tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ xanh, sử dụng năng lượng sạch, quản trị hiện đại và có trách nhiệm với môi trường, xã hội.

Cùng với đó, hàng loạt dự án hạ tầng động lực sẽ được thúc đẩy, như đầu tư các khu đô thị, khu nhà ở xã hội trong Khu Kinh tế mở Chu Lai; dự án luồng Cửa Lở gắn với khu bến cảng Tam Hòa; xã hội hóa Cảng hàng không Chu Lai; hoàn thiện các trục giao thông chiến lược kết nối khu kinh tế với vùng và cả nước…

Mới đây, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình (quy mô 346ha, vốn đầu tư 3.337 tỷ đồng) chính thức khởi công theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, được kỳ vọng mở ra cực tăng trưởng công nghiệp mới cho khu vực phía Nam TP. Đà Nẵng.

Từ một khu kinh tế ven biển đầu tiên của cả nước, Khu Kinh tế mở Chu Lai đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, hướng tới mô hình phát triển hiện đại, xanh và bền vững, tiếp tục giữ vị thế đầu tàu tăng trưởng của miền Trung trong giai đoạn mới.