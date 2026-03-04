Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai: Sẽ mang tiếng nói của vùng cao đến nghị trường Quốc hội

TPO - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai nhấn mạnh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 4/3.

Ngày 4/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 4.

Các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Lào Cai gồm: ông Nguyễn Thành Trung - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội; bà Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; ông Đào Duy Hưng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bảo Nhai; bà Nguyễn Thị Phương Lan - giáo viên Trường Tiểu học Bảo Ái, xã Bảo Ái.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại các xã Bảo Thắng, Bảo Yên và kết nối trực tuyến tới phường Sa Pa cùng các xã: Bản Hồ, Mường Bo, Ngũ Chỉ Sơn, Tả Van, Tả Phìn, Bảo Thắng, Gia Phú, Phong Hải, Tằng Loỏng, Xuân Quang, Phúc Khánh, Thượng Hà, Bảo Hà, Nghĩa Đô, Xuân Hòa.

Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Sau đó, từng người trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

Trong đó, bà Giàng Thị Dung nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm. Xuất thân từ gia đình người Mông ở vùng cao còn nhiều khó khăn, bà cho biết bản thân thấu hiểu những vất vả của đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong quá trình công tác, bà Dung luôn tâm niệm cán bộ phải đi cùng nhân dân, hiểu dân và hành động vì dân.

Bà Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai trình bày chương trình hành động tại hội nghị.



Sáu nhiệm vụ bà đề ra gồm: mang tiếng nói của vùng cao đến nghị trường Quốc hội; gần dân, sát dân, lắng nghe dân bằng trách nhiệm và tình cảm; tạo động lực phát triển kinh tế để nâng cao đời sống người dân; không để ai bị bỏ lại phía sau; phát huy vai trò phụ nữ và thế hệ trẻ vùng cao; củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Cử tri bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời nêu nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến địa phương như: đầu tư hạ tầng, phát triển nông nghiệp, nông thôn và dịch vụ du lịch.

Cử tri tham gia ý kiến.

Cử tri cũng mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu sẽ tiếp tục đề xuất Quốc hội quan tâm phát triển giao thông nông thôn; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục ở khu vực miền núi, biên giới; có cơ chế, chính sách phù hợp cho đội ngũ cán bộ cấp xã; bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân giảm nghèo bền vững; giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

Thay mặt các ứng cử viên, bà Giàng Thị Dung tiếp thu ý kiến, đồng thời trao đổi, làm rõ thêm những nội dung cử tri quan tâm. Bà khẳng định các ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của cử tri; với những nội dung thuộc thẩm quyền, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.