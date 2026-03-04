Tổng Bí thư: Công tác chính trị, tư tưởng phải đi trước, mở đường, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh về quan điểm, mục tiêu xuyên suốt, công tác chính trị, tư tưởng phải thực sự đi trước, mở đường, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo.

Chiều 4/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc chuẩn bị nội dung “Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.”

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã khẩn trương, tích cực thực hiện Đề án “Xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng” và đã báo cáo, được thông qua tại phiên họp Bộ Chính trị khóa XIII ngày 28/11/2025. Bộ Chính trị giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục hoàn thiện để trình Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý, dự thảo quy định đã xác định rõ nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác chính trị, tư tưởng, nhấn mạnh quan điểm công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; yêu cầu nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, vai trò tiên phong, gương mẫu và năng lực hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng nền tảng chính trị, tư tưởng vững chắc nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.



Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá các ý kiến trao đổi tâm huyết, sát thực tiễn và ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị thống nhất quan điểm nếu kinh tế tạo ra nội lực vật chất để đất nước đi nhanh thì chính trị, tư tưởng và văn hóa tạo ra nội lực tinh thần để dân tộc đi xa, vững hơn trong bước phát triển mới.

Gợi mở một số định hướng trọng tâm, Tổng Bí thư nhấn mạnh về quan điểm, mục tiêu xuyên suốt, công tác chính trị, tư tưởng phải thực sự đi trước, mở đường, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo; phải thiết kế được cơ chế liên thông; kết quả công tác tư tưởng trở thành tiêu chí đánh giá, xếp loại, xem xét công tác đánh giá cán bộ và phải được rà soát xem xét hàng ngày, định kỳ.

Đặc biệt là phải đặt mục tiêu giữ vững định hướng tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo đồng thuận trong xã hội, thực hiện khát vọng phát triển đất nước, bảo vệ đất nước và nâng cao đời sống cho người dân.

Học tập nghị quyết phải chuyển trọng tâm sang chuyển hóa thành hành động

Tổng Bí thư yêu cầu về tính quy phạm và thực thi cần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ chế tài. Các quy định cụ thể hóa được trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu, quy định rõ những việc bắt buộc phải làm, chế độ thực hiện và có cơ chế phối hợp; dễ lượng hóa, dễ kiểm tra, khắc phục được tình trạng nói không đi đôi với làm. Mỗi nội dung phải có thước đo hiệu quả thực tế thay vì các khẩu hiệu chung chung.

Các cơ chế và quy trình mới cần được bổ sung, đáp ứng được tiêu chí rõ quy trình, rõ sản phẩm. Cần nghiên cứu, bổ sung chu trình kiểm tra, giám sát chuyên sâu, thiết kế chu trình từ quán triệt đến kiểm tra định kỳ chuyên đề, quy định rõ đầu mối và có chế độ báo cáo.

Về quy trình xử lý điểm nóng, phải xây dựng quy trình nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông đảm bảo không để bị động và không để khoảng trống về thông tin.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.



Tổng Bí thư đề nghị phải đổi mới về phương thức học tập và chuyển đổi số. Về đổi mới học tập nghị quyết phải chuyển trọng tâm từ tổ chức học tập sang chuyển hóa thành hành động. Bí thư cấp ủy phải trực tiếp quán triệt, phải chịu trách nhiệm về chất lượng quán triệt.

Về chiến lược tư tưởng trong bối cảnh số, phải khẩn trương hoàn thiện chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số; phải trọng tâm chuyển từ bị động xử lý sang chủ động nắm bắt, định hướng dẫn dắt tư tưởng; từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, thuyết phục, làm chủ không gian tư tưởng trên môi trường số, đồng thời phải chuẩn hóa hạ tầng số, dữ liệu và nền tảng truyền thông của Đảng.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng ta là Đảng cầm quyền, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng gắn trực tiếp với chất lượng lãnh đạo, chất lượng cầm quyền của Đảng. Công tác chính trị tư tưởng là gốc của thắng lợi. Quy định lần này phải giữ vững gốc đó, đồng thời mở không gian để Đảng ta tiếp tục đổi mới, phát triển và đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới.