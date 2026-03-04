Bà Hà Thị Nga: Luôn dành tâm huyết cho chính sách dân tộc, miền núi

TPO - Sáng 4/3, tại xã Nậm Sỏ, Lai Châu, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã tiếp tục tiếp xúc cử tri. Tham dự hội nghị có bà Giàng Páo Mỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu.

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Nội dung chương trình tập trung vào phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi còn nhiều khó khăn.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày chương trình hành động

Phát biểu trước cử tri, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.

Bà khẳng định, các ứng cử viên nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân; nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ nỗ lực phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, nhất là chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi như xã Nậm Sỏ nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung.

Trong ảnh: Bà Giàng Páo Mỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cùng cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, cử tri xã Nậm Sỏ kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực gắn với đời sống dân sinh. Trong đó, đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm hoàn thiện và triển khai hiệu quả chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường chăm lo đối tượng chính sách, gia đình người có công và hộ có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.

Cử tri kiến nghị tại hội nghị.

Cử tri bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cơ sở, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và kịp thời phản ánh kiến nghị của Nhân dân tới các cơ quan có thẩm quyền.

Thay mặt các ứng cử viên, bà Hà Thị Nga trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời khẳng định, đại biểu dân cử phải thực sự là cầu nối trung thực, khách quan giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước; nghiêm túc thực hiện các cam kết đã báo cáo trước cử tri và chịu trách nhiệm trước Nhân dân về lời hứa của mình.

Trong ảnh: Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và bà Giàng Páo Mỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bầu cử số 10, xã Nậm Sỏ.

Trên cương vị Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga mong muốn đội ngũ trưởng thôn, bản, Trưởng ban Công tác Mặt trận tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng – an ninh tại địa phương.

Bà nhấn mạnh, đoàn kết là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi chủ trương của Đảng hợp với lòng dân và nhận được sự đồng thuận, chung sức thực hiện của Nhân dân, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển đề ra.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, bà đề nghị cán bộ cơ sở chủ động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng “thôn, bản số”, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận thông tin, dịch vụ công.