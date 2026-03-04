Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri Đà Nẵng

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 đã trình bày chương trình hành động và lắng nghe các ý kiến góp ý, đóng góp, gửi gắm của cử tri và nhân dân thành phố.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết: Đà Nẵng hôm nay đang vươn lên mạnh mẽ, phát triển năng động sáng tạo với mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, kinh tế - xã hội lớn và là cực tăng trưởng của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, một thành phố văn minh, hiện đại xứng tầm quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Nguyễn Thành

Thường trực Ban Bí thư cho biết, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội, các ứng viên hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước cử tri và nhân dân. Thực hiện thật tốt việc nêu gương, nói đi đôi với làm, hành động quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Luôn thực hiện tốt vai trò của người đại biểu của nhân dân, thực sự tin dân, trọng dân, luôn gần dân và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân để không chỉ phản ánh các vấn đề với cơ quan có thẩm quyền giải quyết, mà còn kịp thời đôn đốc, theo dõi, giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Các Đại biểu Quốc hội cũng sẽ tập trung thời gian công sức trí tuệ tham gia tích cực vào hoạt động của Quốc hội, cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tham gia đóng góp ý kiến lên Quốc hội để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Quan tâm đến hoạt động giám sát việc thực thi Hiến pháp, luật pháp, các Nghị quyết của Quốc hội, nhất là các vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. Đồng thời, đổi mới phương thức giám sát, thường xuyên quan tâm theo dõi, tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp cụ thể khả thi để tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nguyễn Thành

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh: Sẽ cùng với Đoàn Đại biểu Quốc hội làm cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành Trung ương trong việc giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, góp phần thúc đẩy phát triển của thành phố. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc khó khăn, để đồng bào được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới, con em được đến trường, đồng bào được chăm sóc sức khỏe toàn diện về y tế giáo dục, an sinh xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển giai đoạn 2025 - 2050 đã được Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất đề ra.

Thường trực Ban Bí thư cũng cho biết: Sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn nhất và hành động quyết liệt nhất, để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa đất nước ta vững bước vào một kỷ nguyên mới: giàu mạnh phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.