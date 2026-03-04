Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xử phạt một người bay flycam trái phép ở khu vực biển Đà Nẵng

Thanh Hiền
TPO - Ngày 4/3, Đồn Biên phòng Hải Vân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) cho hay đã ra quyết định xử phạt hành chính ông V.Đ.Q (trú phường Hòa Xuân) do điều khiển thiết bị bay không người lái (flycam) trái phép.

Ông Q. bị tổ tuần tra, kiểm soát Đồn Biên phòng Hải Vân cùng các đơn vị chức năng phát hiện điều khiển flycam trái phép trong khu vực biên giới biển, vào ngày 24/2.

Ông Q. bị xử phạt 2,5 triệu đồng vì bay flycam trái phép.

Lực lượng chức năng yêu cầu ông Q. xuất trình các giấy tờ có liên quan đến việc bay flycam để kiểm tra, tuy nhiên ông Q. không xuất trình được giấy đăng ký cấp phép bay đối với flycam đang sử dụng.

Ông trình bày mục đích sử dụng flycam tại khu vực này vì muốn xem cảnh đẹp của cảng Liên Chiểu. Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng đã giải thích, tuyên truyền cho ông các quy định về sử dụng thiết bị bay không người lái.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải Vân ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.Đ.Q số tiền 2,5 triệu đồng, đồng thời tịch thu phương tiện vi phạm là flycam.

Trước đó, lực lượng cũng phát hiện và xử lý ông N.T. (trú tại tổ 24, phường Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm tại bãi biển đường Nguyễn Tất Thành.

Từ Tết Nguyên đán đến nay, tại Đà Nẵng liên tục ghi nhận các trường hợp sử dụng thiết bị bay không người lái trái phép. Nhiều flycam bay gần đường cất hạ cánh của sân bay Đà Nẵng, làm ảnh hưởng hàng chục chuyến bay.

Thanh Hiền
