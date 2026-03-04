Lời cam kết của Chủ tịch thành phố Hải Phòng với cử tri

TPO - Trong chương trình hành động gửi tới cử tri khi ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt “đặt lợi ích của nhân dân và sự phát triển của thành phố lên trên hết, trước hết”.

Gắn bó chặt chẽ với cử tri, nhân dân

Trong chương trình hành động, ông Lê Ngọc Châu bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu, tín nhiệm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo ông, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử và của nhân dân cả nước. Vì vậy, nếu được cử tri tin tưởng lựa chọn, ông cam kết sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

Một trong những nội dung trọng tâm được ông Lê Ngọc Châu nhấn mạnh là giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và người dân; thu thập, phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, tại đơn vị bầu cử số 1, tại phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng).

Tập trung nghiên cứu, cùng với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tích cực tham gia công tác xây dựng pháp luật, đóng góp ý kiến có chất lượng vào các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm chính sách ban hành sát thực tiễn, có tính khả thi cao, xuất phát từ lợi ích chính đáng của cử tri và nhân dân trong tình hình mới.

Ông cũng nhấn mạnh việc phản ánh những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành tại địa phương; kiến nghị hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi để Hải Phòng tiếp tục phát triển, giữ vững vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc và cả nước.

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tại buổi tiếp xúc cử tri.

Trong chương trình hành động, ông Lê Ngọc Châu cũng khẳng định sẽ cùng các đại biểu Quốc hội tích cực thực hiện hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

Trong đó, tập trung vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, đảm bảo các chủ trương, chính sách sớm đi vào cuộc sống. Đồng thời, đôn đốc các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng hứa sẽ kết hợp chặt chẽ giữa vai trò đại biểu Quốc hội và người đứng đầu chính quyền thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cùng với Thành ủy-HĐND-UBND và cả hệ thống chính trị tiếp tục duy trì và đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh, bền vững.

Ông nhấn mạnh, sẽ tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 226 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Hải Phòng. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, năng lực hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Ông cũng cam kết sẽ cùng với các đại biểu Quốc hội tiếp tục kiến nghị, đề xuất Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho thành phố Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cử tri tại phường Đồ Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Trọng tâm là phát huy tiềm năng, thế mạnh; tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực của thành phố góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ - logistics và năng lượng sạch hàng đầu của cả nước; trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển.

Đồng thời, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cử tri và nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng Hải Phòng thực sự trở thành động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước theo mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

“Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là Đại biểu Quốc hội khóa XVI, tôi sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu, phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, quản lý để tham gia hiệu quả vào các hoạt động của Quốc hội. Qua đó góp phần thúc đẩy thành phố ngày càng phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc. Tôi cam kết luôn đặt lợi ích của nhân dân và sự phát triển của thành phố lên trên hết, trước hết”, ông Lê Ngọc Châu nói tại buổi tiếp xúc cử tri.