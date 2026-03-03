Hải Phòng khai trương Nhà hát Hoa Phượng

TPO - Tối 3/3, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức khai trương Nhà hát Hoa Phượng và chương trình nghệ thuật chào năm mới “New Year Concert” với sự tham gia biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và nhiều ca sĩ, nghệ sĩ.

Hải Phòng là một trong những cái nôi âm nhạc

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - nhấn mạnh Nhà hát Hoa Phượng là công trình văn hóa, biểu tượng nghệ thuật mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần vào tiến trình phát triển hiện đại, văn minh và giàu bản sắc thành phố.

Hải Phòng, thành phố bên bờ biển Đông, cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng, đô thị lớn thứ 3 toàn quốc về quy mô kinh tế và vị thế phát triển. Nhưng vượt lên trên những con số tăng trưởng ấn tượng đó, điều làm nên chiều sâu và sức sống bền vững của Hải Phòng chính là giá trị văn hóa.

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - phát biểu khai trương Nhà hát Hoa Phượng.

Hải Phòng là kho tàng lịch sử, văn hóa nằm trên nền trầm tích phù sa của vùng đồng bằng sông Hồng. Những lớp trầm tích này được minh chứng qua các di chỉ khảo cổ như Cái Bèo (Cát Bà), Tràng Kênh (Thủy Nguyên), núi Voi (An Lão), Chùa Nhẫm Dương (Kinh Môn), Đền Kiếp Bạc (Chí Linh)… đã chứng minh một trung tâm văn hóa lớn và lâu đời.

Cùng với lịch sử, vị trí địa lý là không gian hợp lưu giữa vùng đất cửa biển và miền Xứ Đông văn hiến đã hun đúc nên bản sắc người Hải Phòng: hiếu học và giàu truyền thống khoa bảng, mạnh mẽ nhưng hào hoa, thẳng thắn mà nghĩa tình.

Bên cạnh những di sản văn hóa vật thể tiêu biểu, Hải Phòng còn trong mình những di sản văn hóa phi vật thể quý giá. Từ chiếng chèo Đông đến nghệ thuật hát ca trù, hát văn, kịch nói… thể hiện đời sống văn nghệ phong phú của một đô thị cảng năng động.

Đặc biệt, Hải Phòng còn được biết đến là cái nôi của âm nhạc Việt Nam, nơi đã sản sinh và nuôi dưỡng nhiều nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng như nhạc sĩ Hoàng Quý, Đỗ Nhuận, Văn Cao, Tô Vũ, Đoàn Chuẩn, Trần Chung, Phạm Tuyên, Ngô Thụy Miên… những người đã để lại hành khúc cách mạng hào hùng, những bản tình ca lãng mạn, làm giàu cho tâm hồn bao thế hệ người Việt.

Thành phố hoa phượng đỏ cũng là quê hương của nhiều giọng ca nội lực, cá tính như NSND Tố Uyên, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Duy Mạnh, Thuỳ Chi, Ngọc Sơn, các giọng ca gạo cội như Quang Lý, Ngọc Tân cùng thế hệ các nghệ sĩ trẻ năng động như Dương Domic, Vicky Nhung, Phạm Thu Hà… đã và đang góp phần tạo nên một diện mạo âm nhạc phong phú, đa sắc màu cho đất nước và thành phố.

Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và các nghệ sĩ, ca sĩ biểu diễn tại buổi khai trương Nhà hát Hoa Phượng.

Điểm hẹn âm nhạc

Chính từ nền tảng ấy, thành phố đã đầu tư xây dựng Nhà hát Hoa Phượng. Nhà hát Hoa Phượng là một thiết chế văn hóa quan trọng của thành phố hướng tới mục tiêu dài hạn là xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố sáng tạo về âm nhạc trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Đây cũng là bước đi cụ thể để đưa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vào cuộc sống.

Nhà hát Hoa Phượng được chính thức khai trương là bước đi chiến lược trong hành trình ấy, thể hiện tầm nhìn chiến lược của thành phố trong gắn kết giữa phát triển hành chính hiện đại với phát triển văn hóa bền vững.

Sự kiện còn là cột mốc mở ra một chương mới trong đời sống văn hoá, nghệ thuật của thành phố, nơi những thanh âm tinh hoa ngân vang, nơi cảm xúc thăng hoa, nơi khát vọng sáng tạo được chắp cánh, nơi bản sắc văn hoá được giữ gìn, phát huy, trở thành điểm tựa để vươn tới tương lai.

Khoảng 1.500 đại biểu và người dân TP Hải Phòng tới xem chương trình nghệ thuật New Year Concert dịp khai trương Nhà hát Hoa Phượng.



Thành phố cũng định hướng kết nối, hợp tác với các trung tâm nghệ thuật lớn của cả nước, trong đó có Nhà hát Hồ Gươm, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam nhằm đưa những chương trình đặc biệt, những dự án nghệ thuật quốc gia, quốc tế về với Hải Phòng.

“Từ hôm nay, Nhà hát Hoa Phượng sẽ thường xuyên sáng đèn, sẽ trở thành điểm hẹn của những chương trình nghệ thuật đẳng cấp, sẽ trở góp phần nâng tầm vị thế văn hóa của Hải Phòng, khẳng định là một trung tâm sáng tạo âm nhạc của Việt Nam và khu vực”, ông Lê Ngọc Châu nói.

Ngay sau lễ khai trương, chương trình hòa nhạc New Year Concert diễn ra với 16 tiết mục do dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, cùng nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng biểu diễn. Khoảng 1.500 đại biểu, người dân thành phố cảng ngồi kín khán đài Nhà hát Hoa Phượng thưởng thức âm nhạc.