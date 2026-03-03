Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Xem trai làng phô diễn sức mạnh trên sới vật

Thu Hiền

TPO - Giữa vòng vây đông kín người xem, trai làng lần lượt vào sới, phô diễn sức mạnh và những thế vật đẹp mắt. Mỗi pha quật ngã làm không khí ngày hội thêm sôi động, rộn ràng.

Video: Xem trai làng phô diễn sức mạnh trên sới vật ngày hội Vua Mai.
tp-10.jpg
Lễ hội Đền Vua Mai﻿ diễn ra từ ngày 1-3/3 (tức 13-15 tháng Giêng âm lịch) tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An. Trong chuỗi hoạt động văn hóa truyền thống, hội vật được xem là phần hội hấp dẫn nhất, tái hiện tinh thần thượng võ và truyền thống luyện binh thuở xưa.
tp-2-2722.jpg
tp-12.jpg
Sới vật được tổ chức dưới chân núi Đụn, trong khuôn viên Khu lăng mộ Vua Mai. Tham gia thi đấu là những thanh niên khỏe mạnh, yêu thích bộ môn vật dân tộc. Các đô vật đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh tranh tài ở nhiều hạng cân. Trong số đó có cả những gương mặt rất trẻ, như hai đô vật trong ảnh, đang là học sinh lớp 9 và lớp 12 nhưng thi đấu đầy tự tin, bản lĩnh.
tp-11.jpg
Hàng chục cặp đấu liên tiếp bước vào sới theo hiệu lệnh của trọng tài. Trên thảm vật, những pha ghì siết, móc chân, đánh hông diễn ra nhanh và dứt khoát. Để giành phần thắng, đô vật không chỉ cần sức khỏe﻿ dẻo dai, cơ bắp rắn chắc mà còn phải có kỹ thuật thuần thục, chiến thuật hợp lý và sự điềm tĩnh trước áp lực đám đông.
tp-3.jpg
Các đô vật không quy định trang phục, có thể mặc áo hoặc cởi trần. Mỗi cặp đấu được phân biệt bằng dải vải màu đỏ và xanh quấn ngang bụng.
tp-13.jpg
Theo luật, đô vật quật ngã đối thủ, khiến lưng chạm sới sẽ giành chiến thắng. Mỗi người nếu thắng liên tiếp cũng không được thi đấu quá ba trận.
tp-4-9116.jpg
tp-6-3581.jpg
Nhiều chị em phụ nữ cũng hào hứng lên sới vật so tài.
tp-5-687.jpg
Những tiếng trống dồn dập vang lên mang đến không khí náo nhiệt, sôi động của ngày hội.
tp-1.jpg
Xung quanh sới vật là biển người đông kín dõi theo những màn so tài gay cấn, hấp dẫn.
tp-7-2379.jpg
Khi giành chiến thắng, đô vật được ban tổ chức trao tặng một chiếc áo làm phần thưởng. Ngoài ra, nhiều khán giả cũng hào hứng thưởng tiền cho những đô vật thi đấu nhiệt tình, cống hiến những màn tranh tài mãn nhãn. Hội vật không chỉ là hoạt động thể thao dân gian mà còn mang ý nghĩa gìn giữ truyền thống, tôn vinh sức mạnh và tinh thần đoàn kết cộng đồng.
Thu Hiền
#lễ hội #sới vật #Nghệ An #đền Vua Mai #truyền thống #vật #phô diễn sức mạnh

