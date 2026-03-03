Xem trai làng phô diễn sức mạnh trên sới vật

TPO - Giữa vòng vây đông kín người xem, trai làng lần lượt vào sới, phô diễn sức mạnh và những thế vật đẹp mắt. Mỗi pha quật ngã làm không khí ngày hội thêm sôi động, rộn ràng.