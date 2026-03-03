Xem trai làng phô diễn sức mạnh trên sới vật

TPO - Giữa vòng vây đông kín người xem, trai làng lần lượt vào sới, phô diễn sức mạnh và những thế vật đẹp mắt. Mỗi pha quật ngã làm không khí ngày hội thêm sôi động, rộn ràng.
Sới vật được tổ chức dưới chân núi Đụn, trong khuôn viên Khu lăng mộ Vua Mai. Tham gia thi đấu là những thanh niên khỏe mạnh, yêu thích bộ môn vật dân tộc. Các đô vật đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh tranh tài ở nhiều hạng cân. Trong số đó có cả những gương mặt rất trẻ, như hai đô vật trong ảnh, đang là học sinh lớp 9 và lớp 12 nhưng thi đấu đầy tự tin, bản lĩnh.
Nhiều chị em phụ nữ cũng hào hứng lên sới vật so tài.