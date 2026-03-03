Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Biển người đổ về xứ Đoài

Gia Linh - Duy Phạm

TPO - Hàng vạn người đổ về dự Lễ hội đền Và 2026 - lễ hội lớn bậc nhất xứ Đoài nhằm tôn vinh, thể hiện lòng biết ơn và tưởng nhớ Đức Thánh Tản Viên. Năm nay lễ hội thực hiện lễ rước kiệu Tam vị Đức Thánh Tản qua sông Hồng.

tp-biennguoi12.jpg
Ngay từ rạng sáng ngày 15 tháng Giêng (ngày 3/3), khu vực xung quanh đền Và (phường Sơn Tây, Hà Nội) đã đón hàng nghìn người đổ về trẩy hội.
tp-biennguoi1.jpg
tp-biennguoi13.jpg
tp-biennguoi16.jpg
Lễ hội đền Và năm nay được tổ chức từ ngày 2/3 đến ngày 5/3 (ngày 14-17 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Đây là lễ hội lớn bậc nhất ở xứ Đoài được tổ chức nhằm thể hiện lòng biết ơn và tưởng nhớ Đức Thánh Tản Viên.
tp-biennguoi30.jpg
tp-biennguoi40.jpg
tp-biennguoi43.jpg
tp-biennguoi41.jpg
Từ rạng sáng, hàng nghìn người đã đổ về xứ Đoài, tham dự đoàn rước kiệu Tam vị Đức Thánh Tản. Kiệu sẽ được rước từ đền Và qua sông Hồng sang đền Ngự Dội (xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ) làm lễ, sau đó quay trở lại đền Và để làm lễ yên vị.
tp-biennguoi29.jpg
tp-biennguoi34.jpg
Lễ rước kiệu chỉ được thực hiện trong chính hội tổ chức vào những năm Tý - Ngọ - Mão - Dậu. Vì vậy, nên lượng người đổ về đây cũng đông hơn thường lệ.
tp-biennguoi86.jpg
Dòng người và xe nối đuôi nhau rước kiệu ra bến sông Hồng. Đoàn rước khởi hành vào 4h sáng tại đền Và, đi theo hành trình: đền Và - cầu Cộng - phố Ngô Quyền - phố Phùng Hưng - phố Phó Đức Chính - phố Lê Lợi - đê Hữu Hồng, bến Sông Hồng.
tp-biennguoi98.jpg
tp-biennguoi95.jpg
tp-biennguoi89.jpg
Đến khoảng 10h ngày 3/3, từ đoàn người gồm hàng nghìn, đoàn rước kiệu đã thu hút hàng vạn người tham gia. Con đường dẫn đến đê sông Hồng bỗng trở nên ngột ngạt, đông đúc hơn bao giờ hết.
﻿﻿tp-biennguoi70.jpg
tp-biennguoi71.jpg
tp-biennguoi72.jpg
Không chỉ rước kiệu thông thường, cứ đi một đoạn đường, đoàn rước sẽ dừng lại để thực hiện màn xoay kiệu.
tp-biennguoi67.jpg
Lực lượng chức năng điều phối giao thông ngăn chặn tình trạng tắc đường trên tuyến đường đoàn rước đi qua.
tp-biennguoi76.jpg
tp-biennguoi32.jpg
Để tỏ lòng thành kính, nhân dân dọc theo các tuyến phố nhà nào cũng thành tâm sắm lễ, dâng hương trước cửa nhà nghênh đón Đức Thánh.
tp-biennguoi101.jpg
Trên triền đê sông Hồng, hàng dài người đã chờ sẵn để tận thấy cảnh kiệu Thánh được rước qua sông Hồng.
tp-biennguoi103.jpg
tp-biennguoi107.jpg
tp-biennguoi115.jpg
tp-biennguoi110.jpg
Sau hơn 4 tiếng di chuyển, đoàn rước tập kết tại bến cảng bên bờ hữu sông Hồng. Đoàn rước được đưa qua sông bằng các tàu, phà trọng tải lớn từ 200 đến trên 300 tấn, được trang hoàng rực rỡ. Đây cũng là lúc lễ Độ Hà chính thức bắt đầu. Đây là lễ cầu cho thuỷ thần phù đoàn rước qua sông suôn sẻ. Nghi lễ diễn ra không khí náo nhiệt trở lại, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo hợp lại vang rền bến cảng khi đoàn rước di chuyển xuống tàu.
tp-biennguoi118.jpg
tp-biennguoi117.jpg
tp-biennguoi120.jpg
Lộ trình rước Thánh trên sông đã hướng mũi tàu đủ 4 phương: Đông - Tây - Nam - Bắc. Sang đến bờ sông, Tam vị Đức Thánh Tản được rước vào đền Ngự Dội cùng sự nghênh đón của nhân dân xã Vĩnh Phú, đoàn rước nối dài từ bến sông vào tận cửa đền.
Gia Linh - Duy Phạm
#lễ hội đền Và #xứ Đoài #Đức Thánh Tản Viên #rước kiệu #đền Và #lễ hội truyền thống #du lịch #đông đúc

