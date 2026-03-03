Biển người đổ về xứ Đoài

TPO - Hàng vạn người đổ về dự Lễ hội đền Và 2026 - lễ hội lớn bậc nhất xứ Đoài nhằm tôn vinh, thể hiện lòng biết ơn và tưởng nhớ Đức Thánh Tản Viên. Năm nay lễ hội thực hiện lễ rước kiệu Tam vị Đức Thánh Tản qua sông Hồng.