Biển người đổ về xứ Đoài

TPO - Hàng vạn người đổ về dự Lễ hội đền Và 2026 - lễ hội lớn bậc nhất xứ Đoài nhằm tôn vinh, thể hiện lòng biết ơn và tưởng nhớ Đức Thánh Tản Viên. Năm nay lễ hội thực hiện lễ rước kiệu Tam vị Đức Thánh Tản qua sông Hồng.
Lễ hội đền Và năm nay được tổ chức từ ngày 2/3 đến ngày 5/3 (ngày 14-17 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Đây là lễ hội lớn bậc nhất ở xứ Đoài được tổ chức nhằm thể hiện lòng biết ơn và tưởng nhớ Đức Thánh Tản Viên.
Từ rạng sáng, hàng nghìn người đã đổ về xứ Đoài, tham dự đoàn rước kiệu Tam vị Đức Thánh Tản. Kiệu sẽ được rước từ đền Và qua sông Hồng sang đền Ngự Dội (xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ) làm lễ, sau đó quay trở lại đền Và để làm lễ yên vị.
Lễ rước kiệu chỉ được thực hiện trong chính hội tổ chức vào những năm Tý - Ngọ - Mão - Dậu. Vì vậy, nên lượng người đổ về đây cũng đông hơn thường lệ.
Đến khoảng 10h ngày 3/3, từ đoàn người gồm hàng nghìn, đoàn rước kiệu đã thu hút hàng vạn người tham gia. Con đường dẫn đến đê sông Hồng bỗng trở nên ngột ngạt, đông đúc hơn bao giờ hết.
Không chỉ rước kiệu thông thường, cứ đi một đoạn đường, đoàn rước sẽ dừng lại để thực hiện màn xoay kiệu.
Để tỏ lòng thành kính, nhân dân dọc theo các tuyến phố nhà nào cũng thành tâm sắm lễ, dâng hương trước cửa nhà nghênh đón Đức Thánh.
Sau hơn 4 tiếng di chuyển, đoàn rước tập kết tại bến cảng bên bờ hữu sông Hồng. Đoàn rước được đưa qua sông bằng các tàu, phà trọng tải lớn từ 200 đến trên 300 tấn, được trang hoàng rực rỡ. Đây cũng là lúc lễ Độ Hà chính thức bắt đầu. Đây là lễ cầu cho thuỷ thần phù đoàn rước qua sông suôn sẻ. Nghi lễ diễn ra không khí náo nhiệt trở lại, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo hợp lại vang rền bến cảng khi đoàn rước di chuyển xuống tàu.
Lộ trình rước Thánh trên sông đã hướng mũi tàu đủ 4 phương: Đông - Tây - Nam - Bắc. Sang đến bờ sông, Tam vị Đức Thánh Tản được rước vào đền Ngự Dội cùng sự nghênh đón của nhân dân xã Vĩnh Phú, đoàn rước nối dài từ bến sông vào tận cửa đền.