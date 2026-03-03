Khôi phục hát giao duyên trên làng chài đẹp nhất thế giới Cửa Vạn

TPO - Từ tháng 3, hoạt động hát giao duyên phục vụ khách tham quan vịnh Hạ Long được khôi phục tại khu vực làng chài Cửa Vạn, nơi từng được nhiều kênh truyền thông quốc tế nhắc đến như một trong những làng chài đẹp nhất thế giới.

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long, Yên Tử, chương trình hát giao duyên được đưa vào trình diễn phục vụ khách tham quan tại Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn từ năm 2017, từng tạo dấu ấn bởi nét mộc mạc, gần gũi và đúng chất cư dân vùng biển. Người biểu diễn chủ yếu là lớp trẻ có gốc gác làng chài, từng sinh ra, lớn lên trên vịnh, vì thế câu hát không chỉ là tiết mục phục vụ mà còn là ký ức sống của một cộng đồng gắn bó với di sản.

Du khách thích thú nghe hát giao duyên trên vịnh Hạ Long.

Hoạt động này phải tạm dừng từ tháng 9/2024, khi bão Yagi gây thiệt hại nặng cho cơ sở vật chất của Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn. Sau đợt thiên tai, đơn vị quản lý đã triển khai kiện toàn nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất và hoàn thiện phương án vận hành để có thể khôi phục trình diễn trong điều kiện phù hợp.

Hát giao duyên là lối hát đối đáp nam, nữ mang đậm bản sắc văn hóa cư dân vùng biển, nổi bật ở khả năng ứng tác, giọng hát tự nhiên, ít phụ thuộc nhạc đệm. Nội dung thường xoay quanh tình yêu đôi lứa, ca ngợi quê hương, biển đảo, phản ánh đời sống lao động của ngư dân và những giá trị đạo lý trong ứng xử đời thường. Với không gian “núi ôm vịnh, vịnh ôm làng” ở Cửa Vạn, những câu đối đáp mộc mạc càng dễ chạm cảm xúc, nhất là với khách quốc tế vốn tìm kiếm trải nghiệm văn hóa bản địa thay vì chỉ ngắm cảnh.

Ở lần khôi phục này, các tiết mục được xây dựng theo hướng chọn lọc, giàu bản sắc, phù hợp cảnh quan, đồng thời tăng kỹ năng tương tác để du khách dễ tiếp cận. Việc đưa hát giao duyên trở lại Cửa Vạn được xem là bước bổ sung điểm nhấn văn hóa trong hành trình khám phá vịnh Hạ Long, góp phần khẳng định định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và lan tỏa những nét sinh hoạt truyền thống đặc sắc của vùng biển Quảng Ninh.