Cả làng thức dậy từ 3h sáng, làm gà 'bay' dâng tổ tiên ngày Rằm tháng Giêng

TPO - Tại Hà Tĩnh, nhiều dòng họ vẫn giữ phong tục làm gà tạo thế trong dịp lễ, Tết. Đặc biệt vào Rằm tháng Giêng, người dân dậy từ sớm, tỉ mỉ chuẩn bị và tạo hình gà đẹp mắt để dâng cúng tổ tiên, gửi gắm ước vọng cho năm mới.
Tại nhà thờ dòng họ Phan Hữu (thôn Bằng Châu, xã Mai Phụ), không khí chuẩn bị lễ cúng được bắt đầu từ chiều 14 tháng Giêng. Trong ngày Rằm, con cháu tập trung về đông, mỗi gia đình chuẩn bị bánh, gà để cùng đưa về nhà thờ dòng họ.
Trên những mâm cỗ trang trọng, các con gà được tạo dáng sinh động khiến người xem không khỏi thích thú và ngạc nhiên. Nhiều người cho biết họ tập trung cả làng cùng dậy để làm gà từ khoảng 3h, đến 7h cùng ngày khi hoàn thiện thì đưa lên nhà thờ dòng họ.
Cách đó không xa, nhà thờ dòng họ Nguyễn Xuân (thôn 1, xã Lộc Hà) cũng đang hối hả làm mâm cúng ngày Rằm. Tại đây, mỗi gia đình tự chuẩn bị bánh, gà để cùng dâng lên bàn thờ. Người dân cho biết phong tục làm “gà bay” đã được duy trì qua nhiều thế hệ.
Từ sáng sớm người dân bắt đầu đưa gà, bánh để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Mỗi mâm cỗ, gà được người dân chuẩn bị kỹ, thể hiện tấm lòng biết ơn và mong cầu một năm mới đủ đầy, sung túc và bình an.
Theo anh Quyền, quá trình cắt tiết và làm lông đòi hỏi sự khéo léo để giữ nguyên lớp da, tránh rách hay trầy xước. Sau khi sơ chế sạch sẽ, người làm bắt đầu tạo hình bằng dây thép và que tre, uốn gà thành các tư thế như đang bay, đang quỳ hoặc hiên ngang đứng. Công đoạn luộc cũng đặc biệt quan trọng vì quyết định màu sắc và độ tự nhiên của thành phẩm.
Phong tục này thường được thực hiện trong các dịp lễ, Tết, giỗ chạp hay sự kiện trọng đại của dòng họ. Mỗi thế gà không chỉ đòi hỏi sự khéo léo mà còn thể hiện lòng thành kính, sự trang nghiêm khi dâng lễ. Việc duy trì và trao truyền cách làm qua các thế hệ cũng góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của người dân địa phương.
Theo ghi nhận, không riêng gì dòng họ Nguyễn Xuân, Phan Hữu nhiều dòng họ khác trong xã Mai Phụ và xã Lộc Hà cũng duy trì nét đẹp truyền thống này. Với bà con nơi đây, việc chăm chút từng đường nét cho con gà cúng không chỉ là thể hiện sự khéo léo mà còn gửi gắm lòng thành kính đối với tổ tiên.