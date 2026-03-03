Cả làng thức dậy từ 3h sáng, làm gà 'bay' dâng tổ tiên ngày Rằm tháng Giêng

TPO - Tại Hà Tĩnh, nhiều dòng họ vẫn giữ phong tục làm gà tạo thế trong dịp lễ, Tết. Đặc biệt vào Rằm tháng Giêng, người dân dậy từ sớm, tỉ mỉ chuẩn bị và tạo hình gà đẹp mắt để dâng cúng tổ tiên, gửi gắm ước vọng cho năm mới.