Nghệ sĩ hiến kế xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc

TPO - Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ tề tựu về Hải Phòng hiến kế, đề xuất giải pháp để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc có bản sắc, tạo nền tảng phát triển công nghiệp văn hóa hiện đại.

Nhận diện giá trị, bản sắc âm nhạc Hải Phòng

Sáng 3/3, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chủ trì hội nghị gặp gỡ, tham vấn ý kiến các nghệ sĩ về đề án Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc.

Hải Phòng từ lâu là vùng đất nuôi dưỡng thi ca và âm nhạc trong dòng chảy văn hóa dân gian, những làn điệu chèo, trống quân, hát đúm... Là nơi có hai di sản văn hóa phi vật thể ca trù và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ, được UNESCO ghi danh, góp phần khẳng định chiều sâu và bản sắc riêng của không gian văn hóa vùng duyên hải Bắc Bộ.

Âm nhạc Hải Phòng không chỉ vang lên từ khí phách trung dũng quyết thắng, mà còn thấm đẫm dấu ấn lịch sử và cốt cách văn hiến xứ Đông. Là vùng đất đã sinh ra, nuôi dưỡng và chắp cánh cho nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - nhấn mạnh thành phố đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với tiềm lực, vị thế và uy tín ngày càng được khẳng định. Khát vọng “vươn mình cùng đất nước” trong kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu không chỉ tăng trưởng nhanh, mà phải phát triển bền vững, toàn diện, có chiều sâu.

Trong tiến trình đó, văn hóa phải trở thành nền tảng và động lực nội sinh quan trọng, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh của văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đó là phát triển văn hoá, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Nghị quyết 05 của Đảng bộ thành phố đã xác định phát triển Hải Phòng trở thành thành phố văn minh, hạnh phúc; phấn đấu trở thành một trong 100 thành phố đáng sống nhất thế giới vào năm 2030. Trong đó, có mục tiêu cụ thể trở thành thành phố âm nhạc, hướng tới gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO về âm nhạc vào năm 2045.

Để xây dựng và triển khai thành công đề án đưa Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị các đại biểu, nghệ sĩ tập trung thảo luận sâu về 5 nhóm nội dung. Trọng tâm, nhận diện rõ giá trị và bản sắc âm nhạc Hải Phòng từ truyền thống đến hiện đại để xác lập nền tảng khác biệt và bền vững cho mục tiêu xây dựng thành phố âm nhạc. Làm rõ các điều kiện cần và đủ để từng bước đáp ứng các tiêu chí gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc...

Nhà hát Hoa Phượng, TP Hải Phòng.

Đề xuất tổ chức liên hoan âm nhạc quốc tế thường niên

Chia sẻ tại hội nghị, nghệ sĩ Trần Nhượng cho rằng, âm nhạc là tài nguyên mềm của tương lai. Chúng ta đang bước vào một thời đại mà sức mạnh mới của đô thị nằm ở công nghiệp sáng tạo, kinh tế văn hóa và bản sắc. Âm nhạc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là ngành công nghiệp hàng tỷ USD, tạo việc làm, kích hoạt du lịch đêm, nuôi dưỡng sáng tạo trẻ.

Nếu được đầu tư bài bản, Hải Phòng hoàn toàn có thể hình thành hệ sinh thái kinh tế âm nhạc, từ sáng tác, sản xuất, biểu diễn, đào tạo, truyền thông cho đến xuất khẩu nội dung số.

Nghệ sĩ Trần Nhượng đề xuất 4 trụ cột hành động cụ thể để xây dựng đề án Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc. Trọng tâm là, hạ tầng biểu diễn và không gian sáng tạo, quy hoạch trung tâm biểu diễn âm nhạc quy mô lớn, đạt tầm cỡ quốc tế; phát triển không gian âm nhạc cộng đồng; xây dựng tuyến phố âm nhạc cuối tuần tạo bản sắc riêng cho mô hình đêm.

Nghệ sĩ Trần Nhượng hiến kế về đề án xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc.

Đào tạo và phát triển tài năng, tăng cường giáo dục âm nhạc ngay từ trong trường học, liên kết với các trường học viện, đại học lớn thành lập quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Hải Phòng.

Nghệ sĩ Trần Nhượng cũng đề xuất tổ chức liên hoan âm nhạc quốc tế Hải Phòng, định kỳ hàng năm, phát triển festival âm nhạc đặc trưng vùng cảng, thu hút các tour du khách quốc tế dừng chân tại Hải Phòng.

Bên cạnh đó, cần có chính sách, cơ chế ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp công nghiệp âm nhạc, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo lĩnh vực âm nhạc, nội dung số; hình thành hội đồng phát triển công nghiệp âm nhạc thành phố.

Ca sĩ Đăng Dương, nhạc sĩ Xuân Bình và nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ tham gia ý kiến xây dựng đề án.

Đến năm 2045, Hải Phòng sẽ là điểm đến của các festival quốc tế, nơi sản sinh những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng trong khu vực, là thành phố mỗi mùa hè âm nhạc vang lên ở bờ biển, là nơi công nghiệp sáng tạo đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế.

“Âm nhạc không chỉ để nghe, âm nhạc là cách một thành phố kể câu chuyện của mình với thế giới . Tôi tin rằng, câu chuyện của Hải Phòng đã đến lúc được cất lên thành một bản giao hưởng”, nghệ sĩ Trần Nhượng nói.

Cũng tại hội nghị, nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ đã đề xuất thành phố về một số cơ chế, chính sách theo hướng kiến tạo, khơi thông nguồn lực, tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý và tổ chức hoạt động biểu diễn âm nhạc; tạo nền tảng phát triển công nghiệp văn hóa hiện đại, hiệu quả.